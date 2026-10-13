A cidade de Tremembé passará a abrigar o CEIMM (Complexo Esportivo IMM), empreendimento voltado a eventos, formação de atletas e competições esportivas
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A estrutura do local prevê 57 campos de futebol de campo e society, quadras de tênis, quadras poliesportivas e de areia, além de um miniestádio, áreas de estacionamento e espaço gastronômico
Com a implantação do complexo, o município sediará a 13ª edição do Go Cup em julho de 2027
Segundo a organização, a transferência da sede para o interior paulista busca ampliar a capacidade de atendimento a equipes, delegações e público