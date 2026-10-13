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FUTEBOL DE BASE

Tremembé terá novo complexo esportivo para formação de atletas

Por Da Redação | Tremembé
| Tempo de leitura: 1 min
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Imagem ilustrativa
Tremembé terá novo complexo esportivo para formação de atletas
Tremembé terá novo complexo esportivo para formação de atletas

A cidade de Tremembé passará a abrigar o CEIMM (Complexo Esportivo IMM), empreendimento voltado a eventos, formação de atletas e competições esportivas. O espaço ocupará uma área de 750 mil metros quadrados com acesso próximo às cidades de Taubaté e São José dos Campos.

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A estrutura do local prevê 57 campos de futebol de campo e society, quadras de tênis, quadras poliesportivas e de areia, além de um miniestádio, áreas de estacionamento e espaço gastronômico.

Com a implantação do complexo, o município sediará a 13ª edição do Go Cup em julho de 2027. O campeonato de futebol infantil, que teve as 12 edições anteriores realizadas em Goiás, reunirá equipes de diferentes estados brasileiros e de outros países.

Segundo a organização, a transferência da sede para o interior paulista busca ampliar a capacidade de atendimento a equipes, delegações e público. O complexo também foi projetado para receber pré-temporadas de clubes profissionais e eventos culturais.

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