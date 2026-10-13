A cidade de Tremembé passará a abrigar o CEIMM (Complexo Esportivo IMM), empreendimento voltado a eventos, formação de atletas e competições esportivas . O espaço ocupará uma área de 750 mil metros quadrados com acesso próximo às cidades de Taubaté e São José dos Campos .

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A estrutura do local prevê 57 campos de futebol de campo e society, quadras de tênis, quadras poliesportivas e de areia, além de um miniestádio, áreas de estacionamento e espaço gastronômico .