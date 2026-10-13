LENILDO CORDEIRO DA SILVA
Idade: 79 Data de falecimento: 13/10/2026
Velório: VELÓRIO MUNICIPAL CENTRO
Sepultamento: CEM. MUN. PE RODOLFO KOMOREK/SJC - 14/10/2026 16:30
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ANTONIA ROSA DE OLIVEIRA
Idade: 100 Data de falecimento: 13/10/2026
Velório: VELÓRIO MUNICIPAL PARAISO
Sepultamento: CEM. MEMORIAL BOM RETIRO-SJC - 14/10/2026 13:00
CLARINDA CUBAS DE AZEVEDO
Idade: 81 Data de falecimento: 13/10/2026
Velório: VELÓRIO MUNICIPAL PARAISO
Sepultamento: CEM. MUN. COLÔNIA PARAISO/SJC - 14/10/2026 13:00
OLINDA JOVELINA DAS CHAGAS
Idade: 97 Data de falecimento: 13/10/2026
Velório: PARQUE DAS FLORES
Sepultamento: CEMITERIO PARQUE DAS FLORES/SJC/SP - 14/10/2026 11:00
FABIO RAFAEL VASCONCELOS NEVES
Idade: 39 Data de falecimento: 08/10/2026
Velório: DIRETO
Sepultamento: CEM. MUN. COLÔNIA PARAISO/SJC - 14/10/2026 10:00
SEBASTIÃO AYRTON LUIZ
Idade: 73 Data de falecimento: 13/10/2026
Velório: VELÓRIO MUNICIPAL SANTANA
Sepultamento: CEM. MUN. Mª PEREGRINA/SANTANA/SJC - 14/10/2026 09:00
MIGUEL NISHIMURA
Idade: 92 Data de falecimento: 12/10/2026
Velório: URBAM SALA 5 - 13/10/2026 das 08:00 às 18:00
Sepultamento: CREM.CAMPO DAS OLIVEIRAS/JACAREI/SP - 13/10/2026 18:00
JOSEFA MARTINS DE MENDONÇA FERRACIN
Idade: 69 Data de falecimento: 12/10/2026
Velório: PARQUE DAS FLORES
Sepultamento: CEMITERIO PQ. DAS FLORES/SJCAMPOS SP - 13/10/2026 16:00
JOSE PEDRO FILHO
Idade: 87 Data de falecimento: 13/10/2026
Velório: SALAO REINO TEST DE JEOVA
Sepultamento: CEM. MUN. COLÔNIA PARAISO/SJC - 13/10/2026 16:00
LAURENTINO RAMOS DA CUNHA
Idade: 73 Data de falecimento: 12/10/2026
Velório: VELÓRIO MUNICIPAL PARAISO
Sepultamento: CEM. MUN. COLÔNIA PARAISO/SJC - 13/10/2026 16:00
JESSE ARAUJO DOS SANTOS
Idade: 77 Data de falecimento: 12/10/2026
Velório: PARQUE DAS FLORES
Sepultamento: CREMATORIO PARQUE DAS FLORES SJC/SP - 13/10/2026 11:00
TATIMARA PEREIRA DA SILVA
Idade: 33 Data de falecimento: 12/10/2026
Velório: VELÓRIO MUNICIPAL PARAISO
Sepultamento: CEM. MUN. COLÔNIA PARAISO/SJC - 13/10/2026 11:00
Endereço: Rua Ricardo Edwards, 100