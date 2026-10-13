13 de outubro de 2026
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Lenildo morre aos 79 anos; veja notas de falecimento em SJC

Por Da Redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
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Pixabay
Lenildo morre aos 79 anos; veja notas de falecimento em SJC
Lenildo morre aos 79 anos; veja notas de falecimento em SJC

LENILDO CORDEIRO DA SILVA

Idade: 79 Data de falecimento: 13/10/2026

Velório: VELÓRIO MUNICIPAL CENTRO

Sepultamento: CEM. MUN. PE RODOLFO KOMOREK/SJC - 14/10/2026 16:30

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ANTONIA ROSA DE OLIVEIRA

Idade: 100 Data de falecimento: 13/10/2026

Velório: VELÓRIO MUNICIPAL PARAISO

Sepultamento: CEM. MEMORIAL BOM RETIRO-SJC - 14/10/2026 13:00

CLARINDA CUBAS DE AZEVEDO

Idade: 81 Data de falecimento: 13/10/2026

Velório: VELÓRIO MUNICIPAL PARAISO

Sepultamento: CEM. MUN. COLÔNIA PARAISO/SJC - 14/10/2026 13:00

OLINDA JOVELINA DAS CHAGAS

Idade: 97 Data de falecimento: 13/10/2026

Velório: PARQUE DAS FLORES

Sepultamento: CEMITERIO PARQUE DAS FLORES/SJC/SP - 14/10/2026 11:00

FABIO RAFAEL VASCONCELOS NEVES

Idade: 39 Data de falecimento: 08/10/2026

Velório: DIRETO

Sepultamento: CEM. MUN. COLÔNIA PARAISO/SJC - 14/10/2026 10:00

SEBASTIÃO AYRTON LUIZ

Idade: 73 Data de falecimento: 13/10/2026

Velório: VELÓRIO MUNICIPAL SANTANA

Sepultamento: CEM. MUN. PEREGRINA/SANTANA/SJC - 14/10/2026 09:00

MIGUEL NISHIMURA

Idade: 92 Data de falecimento: 12/10/2026

Velório: URBAM SALA 5 - 13/10/2026 das 08:00 às 18:00

Sepultamento: CREM.CAMPO DAS OLIVEIRAS/JACAREI/SP - 13/10/2026 18:00

JOSEFA MARTINS DE MENDONÇA FERRACIN

Idade: 69 Data de falecimento: 12/10/2026

Velório: PARQUE DAS FLORES

Sepultamento: CEMITERIO PQ. DAS FLORES/SJCAMPOS SP - 13/10/2026 16:00

JOSE PEDRO FILHO

Idade: 87 Data de falecimento: 13/10/2026

Velório: SALAO REINO TEST DE JEOVA

Sepultamento: CEM. MUN. COLÔNIA PARAISO/SJC - 13/10/2026 16:00

LAURENTINO RAMOS DA CUNHA

Idade: 73 Data de falecimento: 12/10/2026

Velório: VELÓRIO MUNICIPAL PARAISO

Sepultamento: CEM. MUN. COLÔNIA PARAISO/SJC - 13/10/2026 16:00

JESSE ARAUJO DOS SANTOS

Idade: 77 Data de falecimento: 12/10/2026

Velório: PARQUE DAS FLORES

Sepultamento: CREMATORIO PARQUE DAS FLORES SJC/SP - 13/10/2026 11:00

TATIMARA PEREIRA DA SILVA

Idade: 33 Data de falecimento: 12/10/2026

Velório: VELÓRIO MUNICIPAL PARAISO

Sepultamento: CEM. MUN. COLÔNIA PARAISO/SJC - 13/10/2026 11:00

Endereço: Rua Ricardo Edwards, 100

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