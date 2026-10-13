Moção

A Câmara de Taubaté rejeitou nessa terça-feira (13) uma moção que manifestaria apoio à CNBB (Conferência Nacional dos Bispos do Brasil), "aos bispos, sacerdotes e agentes pastorais da Igreja Católica, em solidariedade diante dos sistemáticos e inaceitáveis ataques, campanhas de desinformação e discursos de ódio promovidos pela extrema-direita".

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A favor

A moção havia sido apresentada pelo vereador Isaac do Carmo (PT). Além dele, apenas os vereadores Douglas Carbonne (Solidariedade) e Talita (PSB) votaram a favor do documento.