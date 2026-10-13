Moção
A Câmara de Taubaté rejeitou nessa terça-feira (13) uma moção que manifestaria apoio à CNBB (Conferência Nacional dos Bispos do Brasil), "aos bispos, sacerdotes e agentes pastorais da Igreja Católica, em solidariedade diante dos sistemáticos e inaceitáveis ataques, campanhas de desinformação e discursos de ódio promovidos pela extrema-direita".
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A favor
A moção havia sido apresentada pelo vereador Isaac do Carmo (PT). Além dele, apenas os vereadores Douglas Carbonne (Solidariedade) e Talita (PSB) votaram a favor do documento.
Contra
Outros 13 vereadores votaram contra: Alberto Barreto (PRD), Ariel Katz (PDT), Bilili de Angelis (PP), Boanerge dos Santos (União), Diego Fonseca (PL), Jessé Silva (Podemos), Dentinho (PP), Neneca (PDT), Nicola Neto (Novo), Nunes Coelho (Republicanos), Bobi (PRD), Vivi da Rádio (Republicanos) e Zelinda Pastora (PRD).
Sem voto
O presidente da Câmara, Richardson da Padaria (União), não vota. Os vereadores Moises Pirulito (Podemos) e Edson Oliveira (PSD) registraram presença na sessão, mas não votaram.