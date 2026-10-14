O Vale do Paraíba consolida sua força econômica em São Paulo com dois de seus principais municípios figurando entre as 15 cidades que mais geraram empregos formais no estado em 2026.

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Segundo dados oficiais do Caged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados), do Ministério do Trabalho e Emprego, São José dos Campos e Taubaté se destacam nas primeiras posições do levantamento acumulado entre janeiro e agosto.