O Vale do Paraíba consolida sua força econômica em São Paulo com dois de seus principais municípios figurando entre as 15 cidades que mais geraram empregos formais no estado em 2026.
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Segundo dados oficiais do Caged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados), do Ministério do Trabalho e Emprego, São José dos Campos e Taubaté se destacam nas primeiras posições do levantamento acumulado entre janeiro e agosto.
São José dos Campos ocupa a 12ª posição no ranking estadual, contabilizando um saldo positivo de 3.792 carteiras assinadas no período. Logo em seguida aparece Taubaté, na 13ª colocação, com 3.347 novos postos de trabalho criados no mesmo intervalo de oito meses.
Liderança estadual
No topo do levantamento do Caged, a capital São Paulo lidera de forma isolada com a abertura de 76.608 vagas de trabalho entre janeiro e agosto de 2026. A segunda posição é ocupada por Osasco, com saldo de 27.562 empregos, seguida por Campinas, na terceira colocação, com 10.324 novos postos formais.
O levantamento também aponta o desempenho de outros municípios do Vale do Paraíba e Litoral Norte no ranking paulista:
Tremembé destaca-se na 40ª posição, com saldo positivo de 1.421 vagas.
Caçapava aparece em 74º lugar, acumulando 767 novos empregos.
Guaratinguetá ocupa a 82ª colocação, com saldo positivo de 684 postos.
Cruzeiro surge em 104º lugar, registrando a criação de 525 vagas.
Por outro lado, três municípios da região fecharam o período com saldo negativo no acumulado de janeiro a agosto: São Sebastião na 628ª posição, com retração de 329 vagas, Jacareí em 635º lugar, com perda de 426 postos, e Ubatuba na 640ª colocação, registrando saldo negativo de 687 vagas.