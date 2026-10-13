Moção

A Câmara de Taubaté rejeitou nessa terça-feira (13) uma moção de repúdio ao apoio do senador Flávio Bolsonaro (PL) à chamada PEC da Liberdade, "que abre brecha para a exaustiva 'escala 7x0' sem garantia de piso salarial e direitos integrais, em frontal oposição à aprovação" da PEC do fim da escala 6x1 "e em grave prejuízo à classe trabalhadora".

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A favor

A moção havia sido apresentada pelo vereador Isaac do Carmo (PT). Além dele, apenas a vereadora Talita (PSB) votou a favor do documento.