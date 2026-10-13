Quase 1 kg de brigadeiro com maconha foi apreendido no sábado (10) durante a revista dos alimentos levados por uma visitante ao CDP (Centro de Detenção Provisória) Dr. Félix Nobre de Campos, em Taubaté. A mulher, de 35 anos, companheira de um detento, foi encaminhada à delegacia para o registro da ocorrência e os procedimentos legais.
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O caso faz parte de um balanço de oito ocorrências registradas pela Polícia Penal em presídios do Vale do Paraíba no fim de semana de 10 e 11 de outubro – um recorde de apreensões, segundo a Polícia Penal.
Além de Taubaté, foram registrados casos em unidades de Potim, Tremembé e Caraguatatuba, envolvendo suspeitas identificadas por escâner corporal e tentativas de entrada com itens proibidos.
Brigadeiro com maconha
Segundo a Polícia Penal, os agentes encontraram aproximadamente 970 gramas de brigadeiro misturado com maconha durante a inspeção dos alimentos levados pela visitante ao CDP de Taubaté.
A mulher foi encaminhada à delegacia de polícia para a elaboração do boletim de ocorrência e a adoção das medidas legais. A unidade prisional também instaurou um procedimento administrativo para apurar o caso.
No domingo (11), outra mulher, de 46 anos, mãe de um preso, foi impedida de entrar no mesmo CDP após o escâner corporal apontar alterações nas imagens. Ela se recusou a realizar exames complementares em uma unidade de saúde e teve a visita negada.
Ocorrências em Potim e Tremembé
No Complexo Penal de Potim, duas ocorrências foram registradas durante o fim de semana. No sábado, uma mulher de 34 anos, que pretendia visitar o companheiro na Penitenciária 1 AEVP Jair Guimarães de Lima, apresentou alterações nas imagens do escâner corporal.
Orientada a realizar exames de imagem em uma unidade de saúde para esclarecer a suspeita, ela se recusou ao procedimento. A entrada foi impedida, e a unidade abriu um expediente administrativo para apurar o caso.
No domingo, outra mulher, mãe de um detento, foi barrada após o aparelho de raio X identificar uma moeda dentro de sua bolsa. Como a entrada de dinheiro é proibida no ambiente prisional, a visitante não pôde ingressar na unidade.
Em Tremembé, duas mulheres — mãe e companheira de presos — foram impedidas de entrar na Penitenciária 1 Dr. Tarcizo Leonce Pinheiro Cintra, no sábado. As imagens do escâner corporal apresentaram alterações, e ambas se recusaram a realizar exames complementares em um pronto-socorro da região. O complexo penal instaurou procedimentos internos para investigar as ocorrências.
CDP de Caraguatatuba
No CDP Dr. José Eduardo Mariz de Oliveira, em Caraguatatuba, duas mulheres, companheiras de detentos, foram barradas no sábado (10).
Em um dos casos, o escâner corporal identificou que uma visitante escondia uma cueca masculina sob a roupa íntima. Na outra ocorrência, uma mulher tentou entrar na unidade com uma quantidade de alimentos superior à permitida pelas regras de visitação.
O CDP abriu procedimento administrativo para apurar os casos. As visitantes poderão sofrer sanções, incluindo a suspensão do cadastro de visitas, conforme as normas da Secretaria da Administração Penitenciária (SAP).
As oito ocorrências foram identificadas durante os procedimentos de revista realizados antes da entrada dos familiares.
Segundo a Polícia Penal, as unidades adotaram medidas para impedir o ingresso de objetos ou materiais em desacordo com as regras do sistema prisional e instauraram procedimentos administrativos para apurar os casos.