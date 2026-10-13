Quase 1 kg de brigadeiro com maconha foi apreendido no sábado (10) durante a revista dos alimentos levados por uma visitante ao CDP (Centro de Detenção Provisória) Dr. Félix Nobre de Campos, em Taubaté. A mulher, de 35 anos, companheira de um detento, foi encaminhada à delegacia para o registro da ocorrência e os procedimentos legais.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

O caso faz parte de um balanço de oito ocorrências registradas pela Polícia Penal em presídios do Vale do Paraíba no fim de semana de 10 e 11 de outubro – um recorde de apreensões, segundo a Polícia Penal.