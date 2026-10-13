Um marinheiro de 25 anos morreu após sofrer agressões em Caraguatatuba, no Litoral Norte. De acordo com o boletim de ocorrência da Polícia Civil, Bruno dos Santos foi levado ao Hospital Stella Maris, onde morreu em decorrência dos ferimentos. O caso foi registrado nesta terça-feira (13) como homicídio.
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Segundo o documento policial, a irmã da vítima compareceu à delegacia após ser chamada ao hospital, onde recebeu a notícia da morte do irmão. As informações médicas indicaram que Bruno sofreu traumatismo cranioencefálico e múltiplas fraturas.
A Polícia Civil informou que a morte foi decorrente de causa externa. Diante da natureza e da quantidade das lesões, a ocorrência foi registrada provisoriamente como homicídio, embora as circunstâncias do caso ainda não estejam esclarecidas.
Investigação
O corpo foi encaminhado ao IML (Instituto Médico Legal), onde será submetido a exame necroscópico para auxiliar na identificação da causa da morte e esclarecer as circunstâncias dos ferimentos.
A Polícia Civil ainda apura a dinâmica dos fatos e busca reunir elementos para determinar o que aconteceu. Até o registro do boletim de ocorrência, a autoria era desconhecida. A classificação do caso poderá ser alterada conforme o avanço das investigações e os resultados dos exames periciais.