Um marinheiro de 25 anos morreu após sofrer agressões em Caraguatatuba, no Litoral Norte. De acordo com o boletim de ocorrência da Polícia Civil, Bruno dos Santos foi levado ao Hospital Stella Maris, onde morreu em decorrência dos ferimentos. O caso foi registrado nesta terça-feira (13) como homicídio.

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Segundo o documento policial, a irmã da vítima compareceu à delegacia após ser chamada ao hospital, onde recebeu a notícia da morte do irmão. As informações médicas indicaram que Bruno sofreu traumatismo cranioencefálico e múltiplas fraturas.