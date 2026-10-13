Uma idosa de 86 anos morreu após ser atropelada por uma motocicleta enquanto atravessava a faixa de pedestres acompanhada da filha, na avenida José Herculano, no bairro Barranco Alto, em Caraguatatuba, no Litoral Norte.

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O acidente ocorreu no final da tarde do último domingo (11), e a morte da vítima foi confirmada nesta terça-feira (13).