Uma idosa de 86 anos morreu após ser atropelada por uma motocicleta enquanto atravessava a faixa de pedestres acompanhada da filha, na avenida José Herculano, no bairro Barranco Alto, em Caraguatatuba, no Litoral Norte.
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O acidente ocorreu no final da tarde do último domingo (11), e a morte da vítima foi confirmada nesta terça-feira (13).
A vítima fatal foi identificada como Elydia Aparecida de Miranda. De acordo com o boletim de ocorrência registrado pela Polícia Civil, ela realizava a travessia na faixa de pedestres ao lado da filha, de 55 anos, quando ambas foram atingidas por uma moto Honda CG 160 Start de cor preta.
As duas pedestres foram socorridas pelas equipes do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e encaminhadas ao Hospital Stella Maris. Elydia sofreu uma fratura exposta na perna esquerda e precisou passar por procedimento cirúrgico no centro cirúrgico da unidade hospitalar, mas não resistiu às complicações causadas pelos ferimentos e veio a óbito.
A filha da idosa sofreu ferimentos leves na perna esquerda e recebeu atendimento médico. O condutor do veículo, um homem de 22 anos, relatou dores na cabeça e no pescoço e também foi socorrido para avaliação de saúde.
Depoimentos
Em depoimento prestado às autoridades, a filha afirmou que seguia com a mãe pela faixa de pedestres no momento do impacto. O motociclista informou à polícia que trafegava no sentido São Sebastião e declarou lembrar-se apenas de ter caído ao solo, afirmando não ter visto as pedestres realizando a travessia.
O motociclista realizou o teste do etilômetro no local do acidente, cujo resultado apontou zero para a presença de álcool no sangue. Segundo o relatório da Polícia Militar Rodoviária, o trecho da via conta com sinalização horizontal e vertical, com limite de velocidade fixado em 40 km/h.
A Polícia Civil de Caraguatatuba registrou o caso como homicídio culposo e lesão corporal culposa na direção de veículo automotor. Foram requisitados exames do Instituto Médico Legal para a vítima sobrevivente e exame necroscópico para a idosa. As investigações prosseguem para apurar as circunstâncias exatas do acidente.