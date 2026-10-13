A Boeing Brasil anunciou a abertura das inscrições para a edição de 2027 do seu programa de estágio em engenharia no país. Ao todo, estão sendo oferecidas 16 vagas com foco na cidade de São José dos Campos, o principal polo aeroespacial da América Latina.

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A oportunidade destina-se a estudantes do último ano de cursos de engenharia que tenham previsão de conclusão da graduação para dezembro de 2027. As atividades dos selecionados têm início programado para julho do mesmo ano.