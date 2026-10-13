A Boeing Brasil anunciou a abertura das inscrições para a edição de 2027 do seu programa de estágio em engenharia no país. Ao todo, estão sendo oferecidas 16 vagas com foco na cidade de São José dos Campos, o principal polo aeroespacial da América Latina.
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A oportunidade destina-se a estudantes do último ano de cursos de engenharia que tenham previsão de conclusão da graduação para dezembro de 2027. As atividades dos selecionados têm início programado para julho do mesmo ano.
Os aprovados trabalharão no modelo híbrido no município joseense e participarão de projetos práticos da indústria aeroespacial, ao lado de especialistas do setor. A jornada conta com mentoria individualizada, acompanhamento de carreira e treinamentos focados no desenvolvimento técnico e comportamental.
Segundo Humberto Pereira, diretor-geral de Engenharia da Boeing Brasil, o programa visa capacitar talentos para a aviação mundial. "A engenharia brasileira é reconhecida por sua excelência e o programa de estágio da Boeing oferece aos jovens o primeiro passo para construir uma carreira na aviação global", destacou o executivo.
Como se candidatar
As inscrições seguem abertas até o dia 6 de novembro de 2026. Os universitários interessados em consultar os pré-requisitos e realizar a candidatura devem acessar o site oficial de seleção da Boeing (acesse aqui).