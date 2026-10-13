Uma muda, um pouco de terra e uma descoberta: o cuidado com o meio ambiente também se aprende fazendo.

Nas aulas de horta e compostagem do projeto Jovens em Ação – Sustentabilidade (JAS), um projeto realizado pela Celebreiros, em parceria com a Petrobras, estudantes preparam o solo, plantam hortaliças, experimentam novos alimentos e conhecem formas de aproveitar resíduos orgânicos. Cada atividade oferece uma oportunidade para compreender de onde vem a comida e como nossas escolhas se relacionam com o ambiente.

O trabalho acontece em três escolas públicas da zona leste de São José dos Campos: Professora Maria Amélia Wakamatsu, Professora Ana Herondina Soares Schychof e Professor Geraldo de Almeida. Com orientação da equipe do JAS, os alunos participam do cultivo e compartilham suas descobertas.

“Amei a horta, e a gente comeu alface”, contou a estudante Camila Carolina dos Santos.

A fala traduz uma experiência simples e significativa: acompanhar o cultivo e provar o alimento que cresceu naquele espaço. Na escola Professor Geraldo de Almeida, o minicurso teve nove aulas e foi concluído com a entrega de certificados a 14 estudantes.

Ao levar essas práticas às escolas, o JAS cria oportunidades para aprender, colaborar e participar do cuidado com o território. A proposta integra educação integral, empreendedorismo e participação cidadã, com base nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS).

O Jovens em Ação – Sustentabilidade é realizado pela Celebreiros em parceria com a Petrobras, por meio do Programa Petrobras Socioambiental, e busca fortalecer os laços entre juventude, comunidade, escola e território, contribuindo para cidades mais sustentáveis e inclusivas.