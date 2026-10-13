Há algo de singular no domingo de eleição. Por algumas horas, diferenças econômicas, sociais e profissionais que atravessam a sociedade brasileira deixam de determinar o peso de cada cidadão diante da urna. Todos chegam ao mesmo ato, submetidos às mesmas regras e com igual poder de escolha. É uma das manifestações mais concretas da soberania popular e, justamente por isso, uma conquista que não deve ser tratada como algo automático ou permanente por natureza.

Para que esse momento seja possível, existe uma estrutura institucional de grande complexidade por trás da votação. A Justiça Eleitoral organiza uma operação que alcança mais de 5.500 municípios, mobiliza urnas eletrônicas, mesários, servidores e forças de segurança e precisa funcionar de maneira simultânea em realidades completamente distintas, das grandes capitais às regiões mais remotas do país.

A urna eletrônica também faz parte dessa história. Desenvolvida no Brasil e aprimorada ao longo de quase três décadas, ela transformou a dinâmica da votação e da apuração e substituiu um sistema marcado por vulnerabilidades relacionadas às cédulas de papel e à contagem dos votos. A existência de uma estrutura capaz de receber a manifestação individual de milhões de eleitores e convertê-la em resultado eleitoral é um dos elementos que sustentam a confiança no processo.