Há algo de singular no domingo de eleição. Por algumas horas, diferenças econômicas, sociais e profissionais que atravessam a sociedade brasileira deixam de determinar o peso de cada cidadão diante da urna. Todos chegam ao mesmo ato, submetidos às mesmas regras e com igual poder de escolha. É uma das manifestações mais concretas da soberania popular e, justamente por isso, uma conquista que não deve ser tratada como algo automático ou permanente por natureza.
Para que esse momento seja possível, existe uma estrutura institucional de grande complexidade por trás da votação. A Justiça Eleitoral organiza uma operação que alcança mais de 5.500 municípios, mobiliza urnas eletrônicas, mesários, servidores e forças de segurança e precisa funcionar de maneira simultânea em realidades completamente distintas, das grandes capitais às regiões mais remotas do país.
A urna eletrônica também faz parte dessa história. Desenvolvida no Brasil e aprimorada ao longo de quase três décadas, ela transformou a dinâmica da votação e da apuração e substituiu um sistema marcado por vulnerabilidades relacionadas às cédulas de papel e à contagem dos votos. A existência de uma estrutura capaz de receber a manifestação individual de milhões de eleitores e convertê-la em resultado eleitoral é um dos elementos que sustentam a confiança no processo.
Mas nenhuma tecnologia ou instituição consegue, sozinha, garantir a qualidade da Democracia. A eleição estabelece quem receberá um mandato, mas não encerra a participação do cidadão. O voto não representa uma transferência irrestrita de poder nem elimina a necessidade de acompanhamento, fiscalização e cobrança ao longo do mandato.
É nesse ponto que a responsabilidade democrática deixa de estar concentrada na Justiça Eleitoral e passa a envolver toda a sociedade. Escolher representantes pressupõe também acompanhar suas decisões e exigir que aqueles que ocupam cargos públicos atuem dentro das regras constitucionais e institucionais que delimitam o exercício do poder.
Esse compromisso precisa existir independentemente de quem esteja no governo ou de qual grupo político tenha conquistado a maioria. A Democracia pressupõe justamente a possibilidade de alternância. Projetos diferentes podem chegar ao poder, maiorias podem mudar e prioridades podem ser revistas. O que deve permanecer é o conjunto de regras que permite que essas mudanças ocorram de forma legítima e pacífica.
Isso significa respeitar o resultado das urnas, mas também preservar a separação entre os Poderes, os mecanismos de controle e as garantias previstas na Constituição. A divergência faz parte da política. A disputa entre diferentes visões de país também. O que não deveria estar sujeito à conveniência de cada momento são os fundamentos que permitem que essa disputa continue existindo.
É entre uma eleição e outra, portanto, que boa parte da solidez de uma democracia pode ser observada. Instituições são testadas quando enfrentam críticas, decisões impopulares ou conflitos de interesses. Governantes precisam conviver com mecanismos de fiscalização. O Legislativo deve exercer suas atribuições. O Judiciário deve atuar dentro de suas competências. E a sociedade precisa ter condições de questionar, acompanhar e participar desse processo.
A estabilidade institucional não significa ausência de conflito. Uma democracia saudável comporta desacordos, oposição, mudanças de governo e diferentes interpretações sobre políticas públicas. O ponto central é que esses conflitos sejam processados dentro das regras estabelecidas e que nenhum resultado eleitoral seja entendido como autorização para ignorá-las.
Por isso, o encerramento de uma eleição não deveria representar o fim da mobilização cívica. Para o eleitor, começa uma nova etapa: acompanhar o mandato, conhecer decisões, cobrar compromissos e participar do debate público. Para quem foi eleito, começa a responsabilidade de transformar votos em exercício legítimo de uma função pública. Para as instituições, permanece o dever de atuar com coerência, transparência e respeito aos limites que estruturam o Estado Democrático de Direito.
A soberania popular se expressa de maneira evidente diante da urna. Sua continuidade, porém, depende do que acontece depois dela. É no cotidiano, quando interesses políticos mudam, decisões desagradam e disputas se intensificam, que o compromisso com as regras democráticas precisa permanecer.
Celebrar uma eleição é reconhecer a importância de poder escolher. Mas uma Democracia não se sustenta apenas porque seus cidadãos podem votar. Ela depende também da disposição coletiva de preservar as condições que tornam essa escolha possível, de cobrar aqueles que recebem o mandato e de aceitar que nenhum grupo, governo ou maioria está acima das regras que permitem a própria alternância de poder.
O voto encerra uma campanha. Não encerra a responsabilidade de quem vota, de quem é eleito ou das instituições que sustentam o processo democrático.