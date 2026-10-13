A Operação Santuário Nacional de Aparecida 2026 terminou sem mortes no trânsito no trecho paulista da rodovia Presidente Dutra durante os 12 dias de atuação da PRF (Polícia Rodoviária Federal).

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Realizada entre 1º e 12 de outubro, a mobilização reforçou a segurança de mais de 53 mil romeiros que seguiram em direção à Basílica de Nossa Senhora Aparecida, no Vale do Paraíba -- a pé e de bicicleta.