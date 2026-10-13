A Operação Santuário Nacional de Aparecida 2026 terminou sem mortes no trânsito no trecho paulista da rodovia Presidente Dutra durante os 12 dias de atuação da PRF (Polícia Rodoviária Federal).
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Realizada entre 1º e 12 de outubro, a mobilização reforçou a segurança de mais de 53 mil romeiros que seguiram em direção à Basílica de Nossa Senhora Aparecida, no Vale do Paraíba -- a pé e de bicicleta.
Considerada uma das principais operações de segurança viária da PRF no país, a ação reuniu policiais rodoviários federais de diferentes estados.
As equipes utilizaram motocicletas, viaturas, drones, helicóptero e ambulância, além do apoio de grupos de Operações Especiais, para ampliar o monitoramento das rodovias e proteger os peregrinos.
Durante a operação, foram registrados nove acidentes graves no trecho paulista da Via Dutra. Apesar do resultado sem mortes, a fiscalização identificou milhares de infrações de trânsito, muitas delas relacionadas a comportamentos que aumentam o risco de acidentes.
Drones
Ao longo dos 12 dias, a PRF contabilizou 4.258 infrações de trânsito e 2.215 registros feitos por radares. Os drones utilizados pelas equipes também flagraram 2.745 infrações, ampliando a capacidade de fiscalização e identificação de condutas perigosas nas rodovias.
Entre as irregularidades identificadas, 234 envolveram o uso de celular ao volante e 139 foram relacionadas a ultrapassagens irregulares. Os agentes também registraram 90 casos de falta do cinto de segurança e 17 ocorrências de transporte de crianças sem o dispositivo de retenção adequado.
A fiscalização ainda identificou 52 infrações relacionadas à alcoolemia e 128 casos de descumprimento da legislação sobre o tempo de descanso dos motoristas profissionais.
As equipes realizaram 2.069 testes com etilômetros durante a operação. No mesmo período, 109 veículos foram recolhidos e 24 pessoas acabaram presas.
Preservação de vidas
Para o superintendente da PRF em São Paulo, Edson José Almeida Júnior, o resultado da operação demonstra a importância do trabalho integrado de fiscalização e prevenção durante uma das maiores mobilizações religiosas do Brasil.
O principal destaque, segundo a corporação, foi a ausência de mortes por atropelamento durante os 12 dias de atuação. A estratégia buscou reduzir os riscos enfrentados pelos romeiros que percorrem trechos de rodovias para chegar ao Santuário Nacional de Aparecida.
A operação foi concentrada no período de maior movimentação de peregrinos em direção à cidade, que recebe milhões de fiéis ao longo do ano, especialmente durante as celebrações do Dia de Nossa Senhora Aparecida, em 12 de outubro.
Romaria Segura
A concessionária RioSP, responsável pela Via Dutra, encerrou pelo segundo ano consecutivo o Projeto Romaria Segura sem mortes de peregrinos na rodovia federal que corta o Vale do Paraíba.
Entre 1º e 12 de outubro, cerca de 52 mil romeiros passaram pela praça de Pedágio de Moreira César, um aumento de 30% em relação a 2025. Mesmo com o recorde de caminhantes, a taxa de incidentes por peregrino caiu cerca de 23%.
Durante o período de maior movimento, foram registrados dois incidentes, com seis pessoas atendidas: duas com ferimentos mais graves e quatro leves. O resultado contrasta com 2024, antes da implantação do projeto, quando três romeiros morreram na rodovia.
A iniciativa, realizada pela RioSP em parceria com a ANTT (Agência Nacional de Transportes Terrestres) e com apoio da PRF, contabilizou mais de 120 mil atendimentos nos pontos de orientação da Via Dutra e da Rota da Luz. Foram distribuídos coletes e fitas refletivas, garrafas de água, lanternas para ciclistas e frutas, além de orientações sobre segurança durante a caminhada.
Entre as medidas adotadas, a concessionária implantou 12 quilômetros de caminhos exclusivos para romeiros e 50 quilômetros de sinalização com cones para reduzir a velocidade dos veículos e aumentar a proteção dos peregrinos. Equipes de atendimento pré-hospitalar também permaneceram de prontidão entre 5 e 12 de outubro, período em que 164 pessoas receberam assistência médica na rodovia.
O projeto contou ainda com reforço na limpeza, instalação de cerca de 450 placas e faixas educativas e distribuição de 85 mil panfletos destinados aos motoristas. Ao todo, quase 500 profissionais participaram direta ou indiretamente das ações de segurança durante a peregrinação ao Santuário Nacional de Aparecida.