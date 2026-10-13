Uma festa comunitária de Dia das Crianças teve momentos de pânico e violência nessa segunda-feira (12), em Jacareí. Uma troca de tiros entre dois homens deixou ambos feridos na região do bairro Jardim Real. Eles foram socorridos para unidades de saúde da região, e um deles acabou preso em flagrante pela Polícia Civil por tentativa de homicídio.
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Segundo informações do boletim de ocorrência da Delegacia Seccional de Jacareí, a Polícia Militar foi acionada inicialmente para atender uma ocorrência na rua Dra. Zilda Arns, no bairro Cidade Salvador.
No local, as equipes encontraram um homem de 26 anos sendo socorrido pelo Samu com perfurações no abdômen, tórax e ombro. Aos policiais, testemunhas relataram que ele havia sido atingido em um bar nas proximidades de uma celebração infantil e buscado ajuda em sua residência.
Enquanto os agentes registravam o caso na delegacia, um segundo ferido deu entrada no Hospital Frei São Francisco com cerca de seis tiros nas pernas. Identificado como um homem de 30 anos, ele contou aos investigadores que mantinha uma rivalidade antiga com a outra vítima.
Acerto de contas
De acordo com o depoimento prestado à polícia por esse segundo homem, o desentendimento começou anteriormente, após ele bater com o carro na motocicleta do outro baleado.
Apesar de se oferecer para arcar com o prejuízo, ele alegou ter passado a receber ameaças de morte. Ele afirmou que estava sentado em uma praça no Jardim Real durante a festividade quando viu o outro homem se aproximar armado e disparar em sua direção. Ele admitiu ter reagido aos disparos por estar armado.
Em conversa informal com a Polícia Civil, o outro baleado apresentou outra versão: alegou apenas que estava na festa de Dia das Crianças quando um homem encapuzado se aproximou e atirou contra ele, sem dar mais detalhes sobre a autoria.
Prisão em flagrante
O homem foi operado na Santa Casa de Jacareí e permanece internado sob escolta da Polícia Militar. O delegado responsável decretou sua prisão em flagrante por tentativa de homicídio e representou à Justiça pela conversão em prisão preventiva. Segundo os registros policiais, ele já acumula passagens por tráfico de drogas, associação para o tráfico e porte ilegal de arma.
O outro baleado foi transferido para um hospital em São José dos Campos. As armas utilizadas na troca de tiros não foram encontradas, e a Polícia Civil segue investigando o caso para esclarecer as circunstâncias exatas e a legítima defesa alegada.