Uma festa comunitária de Dia das Crianças teve momentos de pânico e violência nessa segunda-feira (12), em Jacareí. Uma troca de tiros entre dois homens deixou ambos feridos na região do bairro Jardim Real. Eles foram socorridos para unidades de saúde da região, e um deles acabou preso em flagrante pela Polícia Civil por tentativa de homicídio.

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Segundo informações do boletim de ocorrência da Delegacia Seccional de Jacareí, a Polícia Militar foi acionada inicialmente para atender uma ocorrência na rua Dra. Zilda Arns, no bairro Cidade Salvador.