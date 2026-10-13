A torcida joseense prepara uma grande festa nas arquibancadas para empurrar a Águia do Vale em busca de uma conquista histórica. O São José anunciou no início da tarde desta terça-feira (13), que já se aproxima da marca de 8.000 ingressos vendidos para a grande decisão da Copa Paulista 2026, contra o União São João. A partida decisiva acontece neste sábado (17), às 18h, no Estádio Monumental Martins Pereira.

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Após buscar o empate por 1 a 1 no jogo de ida, disputado em Araras, o cenário para o duelo de volta é simples: quem vencer por qualquer placar fica com a taça e garante a vaga na Série D do Campeonato Brasileiro ou na Copa do Brasil do próximo ano. Em caso de novo empate, a decisão do campeão será disputada na cobrança de penalidades máximas.