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MARTINS PEREIRA

São José se aproxima de 8.000 ingressos vendidos para a final

Por Marcos Eduardo Carvalho | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 2 min
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Vitor Vidal/SJEC
São José se aproxima de 8.000 ingressos vendidos para a final
São José se aproxima de 8.000 ingressos vendidos para a final

A torcida joseense prepara uma grande festa nas arquibancadas para empurrar a Águia do Vale em busca de uma conquista histórica. O São José anunciou no início da tarde desta terça-feira (13), que já se aproxima da marca de 8.000 ingressos vendidos para a grande decisão da Copa Paulista 2026, contra o União São João. A partida decisiva acontece neste sábado (17), às 18h, no Estádio Monumental Martins Pereira.

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Após buscar o empate por 1 a 1 no jogo de ida, disputado em Araras, o cenário para o duelo de volta é simples: quem vencer por qualquer placar fica com a taça e garante a vaga na Série D do Campeonato Brasileiro ou na Copa do Brasil do próximo ano. Em caso de novo empate, a decisão do campeão será disputada na cobrança de penalidades máximas.

Leia mais: 'Esperamos 11 mil torcedores', diz Oscar sobre final em São José

Mobilização nas arquibancadas

A expectativa da diretoria da Águia é de casa cheia para o confronto que vale o título inédito da competição estadual. O diretor executivo de futebol do clube, Rodrigo Pastana, destacou a relevância do apoio vindo das arquibancadas para embalar o time em campo.

"Estamos vivendo um momento muito especial para o São José. Ter a oportunidade de disputar uma grande final no Monumental Martins Pereira, diante da nossa torcida, é algo que valoriza todo o trabalho realizado até aqui. O apoio da torcida será fundamental, e queremos ver o estádio cheio, empurrando a equipe do primeiro ao último minuto", enfatizou Pastana.

Os portões do Martins Pereira serão abertos às 16h, duas horas antes do apito inicial, e a diretoria do São José orienta que os torcedores façam a compra antecipada para evitar filas nos acessos ao estádio.

Serviço e Pontos de Venda

Os ingressos para a decisão continuam à venda tanto no formato online quanto em pontos físicos espalhados pela cidade:

  • Pontos Físicos: Loja da Águia (Centro) e lojas Oscar (Jardim Paulista, Shopping Jardim Oriente, CenterVale, Motorama e Avenida Andrômeda).

    • Setores e Valores:

    • Setor Consórcio Pontz: R$ 40,00 (Inteira) | R$ 20,00 (Meia)

    • Setor Família: R$ 60,00 (Inteira) | R$ 30,00 (Meia)

  • Setor Polipet: R$ 80,00 (Inteira) | R$ 40,00 (Meia)

    • Leia também: São José terminará Copa Paulista com maior público do torneio

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