Um homem foi preso em flagrante suspeito de furtar uma joalheria no Buriti Shopping Guará, em Guaratinguetá, na madrugada de segunda-feira (12). Ele foi encontrado pela Polícia Militar escondido perto de tubulações, na estrutura superior do shopping, com uma mochila que continha mais de 3 mil peças da loja.
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Segundo o boletim de ocorrência, o sistema de monitoramento e os alarmes do estabelecimento indicaram a presença de uma pessoa na área acima do forro. A equipe de segurança acionou a Polícia Militar, que foi até o local após ser chamada pelo Copom (Centro de Operações da Polícia Militar).
Suspeito foi encontrado escondido perto de tubulações
Os policiais subiram até a estrutura superior com o auxílio de uma escada e encontraram o homem escondido perto de tubulações, com uma mochila. Após receber ordem dos agentes, ele saiu do esconderijo e foi abordado.
De acordo com o relato registrado no boletim de ocorrência, o suspeito afirmou que entrou na estrutura superior por uma lanchonete e percorreu o espaço acima das lojas até chegar à joalheria.
Além das mais de 3.000 peças, uma carteira foi recuperada. Os objetos foram apresentados no plantão policial, e a autoridade determinou a devolução dos itens à loja.
A polícia também apreendeu uma corda, uma luva, um celular, um tablet, um cadeado, roupas, um par de tênis e documentos. Segundo o registro, a eventual devolução do celular e do tablet depende da avaliação sobre a necessidade de autorização judicial para acesso aos dados dos aparelhos.
Homem teria informado nome do irmão
Ainda conforme o boletim de ocorrência, o homem informou inicialmente um nome que, após a verificação dos documentos na delegacia, foi identificado como sendo o de seu irmão. O suspeito foi identificado como Rafael.
Por esse motivo, além do furto, a Polícia Civil registrou a ocorrência por falsa identidade. Na delegacia, o homem exerceu o direito constitucional de permanecer em silêncio.
Delegado pede prisão preventiva
A Polícia Civil registrou o flagrante por furto qualificado mediante escalada e falsa identidade. A ocorrência foi formalizada no Plantão da Delegacia Seccional de Guaratinguetá, na segunda-feira.
Também foi determinado exame cautelar no IML (Instituto Médico Legal). O delegado representou pela conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva. A decisão cabe à Justiça. As peças recuperadas foram destinadas à devolução à vítima.