Um homem foi preso em flagrante suspeito de furtar uma joalheria no Buriti Shopping Guará, em Guaratinguetá, na madrugada de segunda-feira (12). Ele foi encontrado pela Polícia Militar escondido perto de tubulações, na estrutura superior do shopping, com uma mochila que continha mais de 3 mil peças da loja.

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Segundo o boletim de ocorrência, o sistema de monitoramento e os alarmes do estabelecimento indicaram a presença de uma pessoa na área acima do forro. A equipe de segurança acionou a Polícia Militar, que foi até o local após ser chamada pelo Copom (Centro de Operações da Polícia Militar).

Suspeito foi encontrado escondido perto de tubulações