A administração municipal de São José dos Campos registrou 82,1% de aprovação popular na mais recente pesquisa realizada pela Indsat (Indicadores de Satisfação dos Serviços Públicos).

A gestão obteve 635 pontos, o histórico da série demonstra que o município mantém essa consistência em patamares elevados há vários anos.

A pesquisa do primeiro semestre de 2026 aponta ainda que a aprovação permanece estável em diferentes segmentos da população, com destaque para Qualidade de Vida, Iluminação Pública, Cultura e Educação.

A análise da série histórica da Indsat para São José dos Campos demonstra resiliência e estabilidade na avaliação ao longo dos últimos anos.

O indicador de aprovação positiva oscilou de forma estável no período recente (registrando 45,1% em junho de 2026 e 39,9% em setembro de 2026), mantendo a confiança da população nos eixos centrais da administração.

O relatório detalha ainda o comportamento do índice por recortes demográficos e regionais, permitindo à gestão municipal identificar áreas de maior engajamento e oportunidades de melhoria contínua na prestação de serviços públicos à comunidade joseense.

O levantamento da Indsat ouviu 600 moradores com 16 anos ou mais. O estudo adota uma margem de erro de 4 pontos percentuais, com intervalo de confiança de 95%.

O índice de satisfação é calculado em uma escala de até 1.000 pontos, ponderando as avaliações de ótimo, bom, regular, ruim e péssimo atribuídas a cada setor.