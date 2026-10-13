Um crime brutal chocou os moradores da Vila Tesouro, na região leste de São José dos Campos, na tarde da última segunda-feira (12). Tatimara Pereira da Silva, 33 anos, foi morta a facadas dentro de uma residência.

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O autor do feminicídio, seu companheiro José Menegildo Gomes, 47 anos, confessou espontaneamente o crime aos policiais militares e afirmou que matou a mulher após uma briga motivada por desavenças ligadas à rede social TikTok.