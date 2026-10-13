Uma mulher de 32 anos foi presa em flagrante na madrugada dessa segunda-feira (12), acusada de tentar matar a própria companheira com golpes de faca, no centro de Igaratá. A vítima, de 29 anos, foi socorrida e levada ao Pronto-Socorro.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

A Polícia Militar foi acionada via Copom por volta das 4h50 para atender a uma ocorrência de agressão no contexto de violência doméstica, na rua José Alves de Almeida.