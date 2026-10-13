Uma mulher de 32 anos foi presa em flagrante na madrugada dessa segunda-feira (12), acusada de tentar matar a própria companheira com golpes de faca, no centro de Igaratá. A vítima, de 29 anos, foi socorrida e levada ao Pronto-Socorro.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
A Polícia Militar foi acionada via Copom por volta das 4h50 para atender a uma ocorrência de agressão no contexto de violência doméstica, na rua José Alves de Almeida.
Ao chegarem ao local, os policiais encontraram a vítima caída no chão, com sangramentos e ferimentos provocados por arma branca nas regiões do ombro e da clavícula.
A suspeita estava nas proximidades. De acordo com os policiais militares que atenderam o caso, ela admitiu no local ter esfaqueado a companheira após um desentendimento motivado por ciúmes. Com ela, os agentes apreenderam uma faca de aproximadamente 14 centímetros.
Versão da investigada
A vítima recebeu os primeiros cuidados médicos e permaneceu sob observação no pronto-socorro. Por estar hospitalizada, ela não pôde prestar depoimento no plantão policial. Conforme o boletim de ocorrência, até o momento do registro não havia notícia de risco de morte.
Encaminhada à DDM (Delegacia de Defesa da Mulher) de Jacareí, responsável pelo plantão, a suspeita alegou legítima defesa. Ela declarou em interrogatório que a companheira teria iniciado as agressões com a faca e que conseguiu tomar o objeto durante a luta corporal. A investigada afirmou ainda possuir mensagens no telefone e indicação de testemunha para comprovar sua versão.
A autoridade policial ratificou a prisão em flagrante da suspeita pelo crime de tentativa de feminicídio, em contexto de violência doméstica e familiar.
Prisão preventiva
Na decisão, o delegado destacou que os fatos apresentados na fase preliminar — como o uso de arma branca e a localização dos golpes em áreas próximas a órgãos vitais — não permitiam reconhecer de imediato a tese de legítima defesa, o que demandará aprofundamento das investigações.
A autoridade policial também representou pela conversão do flagrante em prisão preventiva para a garantia da ordem pública.
A autuada permaneceu no Centro de Triagem de Jacareí e aguarda a realização da audiência de custódia junto ao Poder Judiciário. O caso segue em investigação pela Polícia Civil.