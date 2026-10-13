A Embraer e o Grupo Latam Airlines assinaram um acordo para garantir suporte técnico e fornecimento de componentes aos 24 jatos E195-E2 encomendados pela companhia aérea. O contrato faz parte do Programa Pool, serviço de pós-venda da fabricante brasileira que busca ampliar a disponibilidade das aeronaves e reduzir custos de manutenção.
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Além dos 24 aviões já encomendados, a Latam possui opções de compra de outras 50 unidades do modelo. A iniciativa reforça os preparativos da companhia para incorporar os jatos à frota e expandir suas operações.
O acordo prevê suporte para mais de 300 componentes de diferentes sistemas das aeronaves. Entre os serviços oferecidos estão a troca de peças, reparos, revisões e a manutenção de um estoque selecionado de componentes nas instalações da Latam no Brasil.
Segundo a Embraer, a estrutura permitirá agilizar o atendimento às necessidades operacionais da companhia aérea, contribuindo para manter os aviões disponíveis para voos e reduzir os impactos de eventuais intervenções de manutenção.
“Nosso objetivo é oferecer, desde o primeiro dia, uma solução de suporte completa e economicamente eficiente, garantindo alta disponibilidade das aeronaves e confiabilidade operacional à medida que a companhia avança em sua estratégia de crescimento”, afirmou Carlos Naufel, presidente e CEO da Embraer Serviços & Suporte.
Custos de manutenção
O Programa Pool da Embraer oferece suporte de componentes a companhias aéreas de diferentes países. O serviço utiliza a rede global de assistência técnica da fabricante para facilitar o acesso a peças e soluções de manutenção.
Segundo a fabricante, entre os benefícios estão a redução dos custos com reparos e formação de estoques, além da diminuição da necessidade de armazenar grandes quantidades de componentes. O programa também prevê níveis de desempenho garantidos, conforme as condições contratuais.
A Embraer Serviços & Suporte informou que oferece “soluções personalizadas para atender às necessidades de cada operação e apoiar o crescimento da frota global de aeronaves da fabricante brasileira”.