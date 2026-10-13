A Embraer e o Grupo Latam Airlines assinaram um acordo para garantir suporte técnico e fornecimento de componentes aos 24 jatos E195-E2 encomendados pela companhia aérea. O contrato faz parte do Programa Pool, serviço de pós-venda da fabricante brasileira que busca ampliar a disponibilidade das aeronaves e reduzir custos de manutenção.

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Além dos 24 aviões já encomendados, a Latam possui opções de compra de outras 50 unidades do modelo. A iniciativa reforça os preparativos da companhia para incorporar os jatos à frota e expandir suas operações.