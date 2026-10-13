O Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) emitiu dois alertas de tempestade para o Vale do Paraíba e o Litoral Sul Paulista, com previsão de chuva intensa, ventos fortes e possibilidade de queda de granizo.
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O primeiro aviso é válido nesta terça-feira (13), com grau de severidade de perigo potencial. Já o segundo, previsto para quarta-feira (14), indica risco mais elevado, com possibilidade de rajadas de vento de até 100 km/h.
O alerta desta terça-feira permanece em vigor até as 23h59. Segundo o Inmet, são esperados volumes de chuva entre 20 e 30 milímetros por hora ou até 50 milímetros ao longo do dia, além de ventos de 40 a 60 km/h e possibilidade de granizo.
Nesse cenário, há baixo risco de interrupção no fornecimento de energia elétrica, danos em plantações, queda de galhos de árvores e alagamentos.
Alerta de perigo
Para quarta-feira, o Inmet prevê condições meteorológicas mais severas. O aviso começa à meia-noite e segue até as 23h59, com classificação de perigo.
A previsão aponta chuva entre 30 e 60 milímetros por hora ou acumulados de 50 a 100 milímetros por dia. As rajadas de vento podem variar de 60 a 100 km/h, também com possibilidade de queda de granizo.
De acordo com o instituto, os riscos incluem interrupção no fornecimento de energia elétrica, estragos em plantações, queda de árvores e alagamentos.
Como se proteger
O Inmet orienta a população a adotar medidas de segurança durante as tempestades, principalmente nos períodos de chuva intensa e rajadas de vento.
Entre as recomendações estão:
- Não se abrigar debaixo de árvores durante rajadas de vento, devido ao risco de queda e de descargas elétricas.
- Não estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda.
- Evitar o uso de aparelhos eletrônicos conectados à tomada.
- Durante o alerta de quarta-feira, se possível, desligar os aparelhos elétricos e o quadro geral de energia.
Em caso de emergência, a população pode acionar a Defesa Civil pelo telefone 199 e o Corpo de Bombeiros pelo número 193.
Os avisos abrangem o Vale do Paraíba Paulista e o Litoral Sul Paulista. A recomendação é acompanhar as atualizações meteorológicas e seguir as orientações das autoridades locais.