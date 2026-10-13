O Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) emitiu dois alertas de tempestade para o Vale do Paraíba e o Litoral Sul Paulista, com previsão de chuva intensa, ventos fortes e possibilidade de queda de granizo.

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O primeiro aviso é válido nesta terça-feira (13), com grau de severidade de perigo potencial. Já o segundo, previsto para quarta-feira (14), indica risco mais elevado, com possibilidade de rajadas de vento de até 100 km/h.