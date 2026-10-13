A travessia de balsa entre Ilhabela e São Sebastião foi paralisada na manhã desta terça-feira (13), devido aos ventos fortes no Canal de São Sebastião, que chegaram a 51,5 km/h. A interrupção durou cerca de 1h20.

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A medida foi adotada por segurança e afetou moradores, trabalhadores e turistas que dependem da ligação marítima entre o Litoral Norte e o continente.