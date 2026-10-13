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TRAVESSIA

Ventos fortes paralisam balsa entre Ilhabela e São Sebastião

Por Da redação com Jesse Nascimento | São Sebastião
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução
Ventos fortes paralisaram a travessia entre Ilhabela e São Sebastião
Ventos fortes paralisaram a travessia entre Ilhabela e São Sebastião

A travessia de balsa entre Ilhabela e São Sebastião foi paralisada na manhã desta terça-feira (13), devido aos ventos fortes no Canal de São Sebastião, que chegaram a 51,5 km/h. A interrupção durou cerca de 1h20.

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A medida foi adotada por segurança e afetou moradores, trabalhadores e turistas que dependem da ligação marítima entre o Litoral Norte e o continente.

A Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística informou que as travessias foram temporariamente interrompidas das 6h16 às 7h33, retomando a operação após esse horário.

Por volta das 8h, o tempo estimado de espera para embarque era de 45 minutos em São Sebastião e 60 minutos em Ilhabela.

Filas podem aumentar

A suspensão do serviço provocou acúmulo de veículos nos acessos aos terminais de embarque. Após a retomada da operação, a demanda acumulada também pode aumentar o tempo de espera até a normalização do fluxo.

Em ocasiões anteriores, a travessia entre Ilhabela e São Sebastião enfrentou interrupções prolongadas por causa dos ventos. Em um dos episódios registrados neste ano, as rajadas chegaram a 80 km/h, e o serviço permaneceu suspenso por mais de 12 horas.

Ventos fortes

As rajadas podem comprometer o controle das balsas durante a navegação e as manobras próximas aos atracadouros.

Por isso, a operação pode ser interrompida preventivamente quando as condições meteorológicas oferecem riscos à segurança.

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