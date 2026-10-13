O Vale do Paraíba e o Litoral Norte têm previsão de chuva e possibilidade de temporais nesta terça-feira (13). A atuação de um cavado meteorológico mantém o tempo instável em todo o estado de São Paulo, com pancadas que podem ganhar intensidade e ser acompanhadas por raios e rajadas de vento.
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De acordo com a previsão meteorológica, a instabilidade pode provocar chuva moderada a forte em diferentes regiões paulistas. Não está descartada a ocorrência de temporais isolados, que podem causar transtornos, principalmente em áreas mais vulneráveis.
Na faixa litorânea, a terça-feira começou com bastante nebulosidade. Houve registro de chuva durante a madrugada, mas os volumes acumulados ainda eram baixos na maior parte das áreas monitoradas.
São José dos Campos
Entre os volumes de chuva registrados nas últimas 24 horas até esta terça-feira, São José dos Campos aparece entre os destaques do Vale do Paraíba, com 22 milímetros na região de Freitas.
No Litoral Norte, Boiçucanga, em São Sebastião, acumulou 13 milímetros no período. O maior volume da lista divulgada foi registrado em Itapirapuã Paulista, no interior do estado, com 29 milímetros.
Risco de temporais
A formação de novas áreas de instabilidade deve favorecer pancadas de chuva ao longo do dia em todas as regiões do estado. Os volumes podem ser mais expressivos principalmente no oeste e no sul paulista.
Parte do território estadual permanece em nível de alerta para temporais isolados e possíveis transtornos provocados pela chuva intensa. Entre os riscos estão alagamentos, enxurradas e elevação do nível de rios e córregos.
A orientação é que a população fique atenta às mudanças nas condições do tempo, especialmente em locais sujeitos a alagamentos e outros impactos provocados pela chuva forte.
Campos do Jordão
Entre as menores temperaturas registradas nas últimas horas, Campos do Jordão marcou 12,9°C, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).
A combinação de nebulosidade e instabilidade mantém a atenção voltada para as condições do tempo no Vale do Paraíba e no Litoral Norte ao longo desta terça-feira.