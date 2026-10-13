O Vale do Paraíba e o Litoral Norte têm previsão de chuva e possibilidade de temporais nesta terça-feira (13). A atuação de um cavado meteorológico mantém o tempo instável em todo o estado de São Paulo, com pancadas que podem ganhar intensidade e ser acompanhadas por raios e rajadas de vento.

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De acordo com a previsão meteorológica, a instabilidade pode provocar chuva moderada a forte em diferentes regiões paulistas. Não está descartada a ocorrência de temporais isolados, que podem causar transtornos, principalmente em áreas mais vulneráveis.