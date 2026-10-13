Dois homens ficaram feridos em uma troca de tiros na noite de segunda-feira (12), no Jardim Real, em Jacareí. Um deles foi preso em flagrante, enquanto a Polícia Civil investiga a responsabilidade do outro envolvido. Segundo os investigadores, os dois tinham um desentendimento anterior.
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Inicialmente, os casos foram tratados como duas ocorrências distintas de tentativa de homicídio, já que os feridos procuraram hospitais diferentes.
Após diligências, porém, a equipe de Homicídios da DIG (Delegacia de Investigações Gerais) identificou indícios de que os episódios estavam relacionados.
Baleados
A Polícia Civil tomou conhecimento dos casos por volta das 18h30. O primeiro homem, identificado pelas iniciais J.V.D.P., foi levado à Santa Casa de Jacareí com ferimentos de tiros no ombro e no tórax.
Aos policiais, ele afirmou inicialmente que estava sentado em uma pequena praça do Jardim Real quando foi surpreendido por um homem encapuzado, que efetuou os disparos. Segundo seu relato, não conseguiu identificar o autor.
Pouco depois, os investigadores souberam que outro homem, identificado como D.S.C., havia procurado o Hospital São Francisco por conta própria, com ferimentos de tiros nas pernas.
Investigação
Com os depoimentos e as diligências realizadas, os investigadores concluíram preliminarmente que os dois homens se encontraram no Jardim Real e trocaram tiros em razão de um desentendimento anterior.
A versão apresentada inicialmente por J.V.D.P., de que teria sido atacado por um desconhecido encapuzado, será confrontada com os demais elementos reunidos durante a investigação.
Um dos envolvidos foi preso em flagrante. A Polícia Civil não informou qual dos dois homens recebeu a voz de prisão.
A investigação continua para esclarecer quem iniciou os disparos, a participação de cada envolvido e as circunstâncias do confronto. Até o momento, não foram divulgadas informações sobre a apreensão de armas nem sobre o estado de saúde atualizado dos feridos.
As idades dos dois homens também não foram informadas.