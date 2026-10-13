Dois homens ficaram feridos em uma troca de tiros na noite de segunda-feira (12), no Jardim Real, em Jacareí. Um deles foi preso em flagrante, enquanto a Polícia Civil investiga a responsabilidade do outro envolvido. Segundo os investigadores, os dois tinham um desentendimento anterior.

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Inicialmente, os casos foram tratados como duas ocorrências distintas de tentativa de homicídio, já que os feridos procuraram hospitais diferentes.