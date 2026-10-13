Tatimara Pereira da Silva, de 33 anos, foi morta a facadas na segunda-feira (12), na Vila Tesouro, região leste de São José dos Campos.



O homem preso em flagrante pelo feminicídio, José Menegildo Gomes, tem uma condenação definitiva anterior por homicídio qualificado, com pena de 14 anos de reclusão, segundo boletim de ocorrência da DDM (Delegacia de Defesa da Mulher).

O documento informa que a execução da pena pelo crime anterior foi extinta em 2019. Após a prisão pelo assassinato de Tatimara, a Polícia Civil ratificou o flagrante por feminicídio em contexto de violência doméstica e pediu à Justiça a conversão da prisão em preventiva.