Tatimara Pereira da Silva, de 33 anos, foi morta a facadas na segunda-feira (12), na Vila Tesouro, região leste de São José dos Campos.
O homem preso em flagrante pelo feminicídio, José Menegildo Gomes, tem uma condenação definitiva anterior por homicídio qualificado, com pena de 14 anos de reclusão, segundo boletim de ocorrência da DDM (Delegacia de Defesa da Mulher).
O documento informa que a execução da pena pelo crime anterior foi extinta em 2019. Após a prisão pelo assassinato de Tatimara, a Polícia Civil ratificou o flagrante por feminicídio em contexto de violência doméstica e pediu à Justiça a conversão da prisão em preventiva.
Mulher foi morta dentro de casa na zona leste
Tatimara foi atacada com golpes de faca dentro de uma residência na Vila Tesouro. O Corpo de Bombeiros e uma equipe do Samu foram acionados, mas a mulher não resistiu aos ferimentos. A morte foi constatada no local.
José Menegildo é identificado no boletim como companheiro da vítima. Uma faca com cabo de madeira foi apreendida, assim como os celulares dos dois.
A Polícia Civil manteve a prisão em flagrante e não arbitrou fiança. A análise sobre eventual liberdade provisória cabe à Justiça.
Condenação anterior foi por homicídio qualificado
De acordo com o boletim, a folha de antecedentes de José Menegildo registra uma condenação definitiva por homicídio qualificado, decorrente de um inquérito instaurado em 2005. Ele foi condenado pelo Tribunal do Júri a 14 anos de reclusão.
O documento informa que houve mandado de prisão e execução da pena, extinta em 2019. O investigado é descrito como egresso do sistema prisional.
A DDM citou o antecedente criminal entre os argumentos apresentados à Justiça para pedir a prisão preventiva. O boletim, porém, não informa quem foi a vítima do homicídio anterior nem indica que o crime tenha sido cometido contra uma companheira. Portanto, não confirma informações preliminares de que o investigado já teria cometido outro feminicídio.
Suspeito foi encontrado em praça após buscas
Segundo o boletim, José Menegildo não estava na residência quando a Polícia Militar chegou. Após buscas, os policiais o localizaram entre dez e quinze minutos depois, em uma praça no Jardim Copacabana, a poucos quarteirões do local do crime.
Conforme o relato policial, ele estava sem camisa, nervoso e com vestígios de sangue nas mãos.
O caso foi registrado como feminicídio consumado e violência doméstica. A investigação segue sob responsabilidade da Polícia Civil.