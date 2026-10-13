Jonathan Rodrigues Cruz e Débora Oliveira Souza morreram após a motocicleta em que estavam ser atingida por um carro que invadiu a contramão. O casal retornava para casa depois de uma festa quando ocorreu a colisão, durante a manhã.

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O acidente aconteceu em uma avenida de São Paulo. Segundo o boletim de ocorrência, a motorista do carro, Rute Pereira da Silva, de 25 anos, admitiu inicialmente à Polícia Militar ter consumido bebida alcoólica antes da batida. Em depoimento posterior à Polícia Civil, acompanhada de uma advogada, ela negou o consumo e, depois, afirmou ter ingerido apenas um copo.