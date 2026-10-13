Cinco homens suspeitos de roubo morreram após supostas trocas de tiros com policiais militares e um policial penal em três ocorrências distintas, registradas entre a tarde e a noite de sábado (10). As mortes aconteceram durante abordagens relacionadas a tentativas de assalto e a uma perseguição policial.
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Os casos foram registrados nos bairros de São Mateus, Ponte Rasa e Vila Paranaguá, na zona leste de São Paulo. Segundo as informações divulgadas, todas as ocorrências envolveram agentes de segurança, dois deles de folga. O Departamento Estadual de Homicídios e de Proteção à Pessoa investiga as mortes.
Policial penal de folga reage a tentativa de assalto
A primeira ocorrência envolveu um policial penal que estava de folga e dirigia pela Rua Pedro Paulino dos Santos, em São Mateus. Segundo as informações do caso, ele foi abordado por três homens armados e reagiu.
Dois suspeitos, identificados como Maicon Silva Gomes e Douglas Nascimento Torres da Silva, foram baleados. Um morreu no local, enquanto o outro chegou a ser levado ao Hospital São Mateus, mas não resistiu. O terceiro homem conseguiu fugir.
Policial militar reage a roubo na Ponte Rasa
Em outra ocorrência, um policial militar de folga estava acompanhado da namorada quando os dois foram abordados por três homens no cruzamento das ruas Embira e Pamas, na Ponte Rasa.
De acordo com o relato do caso, os suspeitos anunciaram o assalto. O policial e a companheira desceram do veículo e buscaram abrigo atrás de um poste. Em seguida, o agente reagiu e atirou contra os assaltantes.
Rafael Alves Oliveira Silva e Kauê da Silva Barbosa foram baleados e morreram. Um terceiro suspeito conseguiu escapar.
Suspeito morre após perseguição na Vila Paranaguá
A terceira ocorrência foi registrada na Alameda Rodrigo de Brum, na Vila Paranaguá, durante uma ação da Polícia Militar.
Segundo a corporação, os policiais suspeitaram de um carro que realizou uma manobra e iniciaram uma perseguição. O veículo parou pouco depois, e três homens desembarcaram. Dois fugiram a pé, enquanto o terceiro teria atirado contra os policiais.
O homem foi baleado e morreu no local. A identidade dele não havia sido divulgada até a publicação das informações.
Ainda conforme o relato policial, dentro do carro foram encontrados drogas, carregadores de fuzil, munições, um colete balístico e uma arma falsa.
DHPP investiga as cinco mortes
As cinco mortes são investigadas pelo Departamento Estadual de Homicídios e de Proteção à Pessoa (DHPP). A apuração deverá esclarecer as circunstâncias dos confrontos e verificar a dinâmica de cada ocorrência.
Os casos aconteceram em três pontos da zona leste da capital paulista e envolveram agentes de segurança pública que estavam de folga ou em serviço.