Cinco homens suspeitos de roubo morreram após supostas trocas de tiros com policiais militares e um policial penal em três ocorrências distintas, registradas entre a tarde e a noite de sábado (10). As mortes aconteceram durante abordagens relacionadas a tentativas de assalto e a uma perseguição policial.

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Os casos foram registrados nos bairros de São Mateus, Ponte Rasa e Vila Paranaguá, na zona leste de São Paulo. Segundo as informações divulgadas, todas as ocorrências envolveram agentes de segurança, dois deles de folga. O Departamento Estadual de Homicídios e de Proteção à Pessoa investiga as mortes.