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VIOLÊNCIA

Cinco suspeitos de roubo morrem em três ações policiais

Por Da Redação | São Paulo
| Tempo de leitura: 2 min
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Divulgação PM
Cinco suspeitos de roubo morrem em três ações policiais
Cinco suspeitos de roubo morrem em três ações policiais

Cinco homens suspeitos de roubo morreram após supostas trocas de tiros com policiais militares e um policial penal em três ocorrências distintas, registradas entre a tarde e a noite de sábado (10). As mortes aconteceram durante abordagens relacionadas a tentativas de assalto e a uma perseguição policial.

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Os casos foram registrados nos bairros de São Mateus, Ponte Rasa e Vila Paranaguá, na zona leste de São Paulo. Segundo as informações divulgadas, todas as ocorrências envolveram agentes de segurança, dois deles de folga. O Departamento Estadual de Homicídios e de Proteção à Pessoa investiga as mortes.

Policial penal de folga reage a tentativa de assalto

A primeira ocorrência envolveu um policial penal que estava de folga e dirigia pela Rua Pedro Paulino dos Santos, em São Mateus. Segundo as informações do caso, ele foi abordado por três homens armados e reagiu.

Dois suspeitos, identificados como Maicon Silva Gomes e Douglas Nascimento Torres da Silva, foram baleados. Um morreu no local, enquanto o outro chegou a ser levado ao Hospital São Mateus, mas não resistiu. O terceiro homem conseguiu fugir.

Policial militar reage a roubo na Ponte Rasa

Em outra ocorrência, um policial militar de folga estava acompanhado da namorada quando os dois foram abordados por três homens no cruzamento das ruas Embira e Pamas, na Ponte Rasa.

De acordo com o relato do caso, os suspeitos anunciaram o assalto. O policial e a companheira desceram do veículo e buscaram abrigo atrás de um poste. Em seguida, o agente reagiu e atirou contra os assaltantes.

Rafael Alves Oliveira Silva e Kauê da Silva Barbosa foram baleados e morreram. Um terceiro suspeito conseguiu escapar.

Suspeito morre após perseguição na Vila Paranaguá

A terceira ocorrência foi registrada na Alameda Rodrigo de Brum, na Vila Paranaguá, durante uma ação da Polícia Militar.

Segundo a corporação, os policiais suspeitaram de um carro que realizou uma manobra e iniciaram uma perseguição. O veículo parou pouco depois, e três homens desembarcaram. Dois fugiram a pé, enquanto o terceiro teria atirado contra os policiais.

O homem foi baleado e morreu no local. A identidade dele não havia sido divulgada até a publicação das informações.

Ainda conforme o relato policial, dentro do carro foram encontrados drogas, carregadores de fuzil, munições, um colete balístico e uma arma falsa.

DHPP investiga as cinco mortes

As cinco mortes são investigadas pelo Departamento Estadual de Homicídios e de Proteção à Pessoa (DHPP). A apuração deverá esclarecer as circunstâncias dos confrontos e verificar a dinâmica de cada ocorrência.

Os casos aconteceram em três pontos da zona leste da capital paulista e envolveram agentes de segurança pública que estavam de folga ou em serviço.

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