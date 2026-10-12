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FEMINICÍDIO

Jovem de 22 anos é procurado por morte da namorada de 19

Por Da Redação | Taboão da Serra (SP)
| Tempo de leitura: 2 min
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Jovem de 22 anos é procurado por morte da namorada de 19
Jovem de 22 anos é procurado por morte da namorada de 19

Matheus Isac Cardoso Silva, de 22 anos, é procurado pelas polícias Civil e Militar suspeito de matar a namorada, Ana Clara Soares de Oliveira, de 19 anos. Segundo informações policiais, o jovem teria confessado o crime a um amigo e a familiares antes de fugir.

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O caso aconteceu na madrugada desta segunda-feira (12), em uma casa na Rua Itu, no Jardim Três Marias, em Taboão da Serra, na região metropolitana de São Paulo. A vítima foi encontrada com um tiro na cabeça. O imóvel pertence a um amigo do casal.

Suspeito teria confessado o crime e fugido de moto

De acordo com a Polícia Militar, um amigo do casal estava com os dois na residência, onde bebiam juntos. Em determinado momento, ele precisou sair e deixou Ana Clara e Matheus no imóvel.

Quando retornou, encontrou o suspeito na porta da casa. Conforme o relato da testemunha, Matheus admitiu ter matado a namorada e, em seguida, fugiu em uma motocicleta. O paradeiro dele ainda era desconhecido até a divulgação das informações.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e realizou os primeiros atendimentos, mas Ana Clara não resistiu ao ferimento e morreu no local.

Mãe recebeu mensagem sobre o crime

Ainda segundo as informações da ocorrência, Matheus enviou mensagens pelo WhatsApp e telefonou para a mãe, relatando que havia matado a companheira. Ele também teria pedido ajuda para fugir.

A mãe do suspeito foi até o endereço do crime e forneceu informações sobre parte do possível plano de fuga do filho.

Polícia investiga motivação do feminicídio

A Polícia Civil investiga as circunstâncias e a motivação do crime. Entre os pontos apurados estão a possibilidade de uma discussão entre o casal antes do disparo e a hipótese de que a morte tenha sido planejada, já que o suspeito estaria com uma arma de fogo.

Familiares da vítima e do investigado relataram que o relacionamento era conturbado e marcado por episódios de violência.

O caso foi registrado como feminicídio e está sob investigação do 1º Distrito Policial de Taboão da Serra. As forças de segurança procuram Matheus Isac Cardoso Silva para esclarecer os fatos e cumprir as medidas cabíveis.

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