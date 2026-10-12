Matheus Isac Cardoso Silva, de 22 anos, é procurado pelas polícias Civil e Militar suspeito de matar a namorada, Ana Clara Soares de Oliveira, de 19 anos. Segundo informações policiais, o jovem teria confessado o crime a um amigo e a familiares antes de fugir.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
O caso aconteceu na madrugada desta segunda-feira (12), em uma casa na Rua Itu, no Jardim Três Marias, em Taboão da Serra, na região metropolitana de São Paulo. A vítima foi encontrada com um tiro na cabeça. O imóvel pertence a um amigo do casal.
Suspeito teria confessado o crime e fugido de moto
De acordo com a Polícia Militar, um amigo do casal estava com os dois na residência, onde bebiam juntos. Em determinado momento, ele precisou sair e deixou Ana Clara e Matheus no imóvel.
Quando retornou, encontrou o suspeito na porta da casa. Conforme o relato da testemunha, Matheus admitiu ter matado a namorada e, em seguida, fugiu em uma motocicleta. O paradeiro dele ainda era desconhecido até a divulgação das informações.
O Corpo de Bombeiros foi acionado e realizou os primeiros atendimentos, mas Ana Clara não resistiu ao ferimento e morreu no local.
Mãe recebeu mensagem sobre o crime
Ainda segundo as informações da ocorrência, Matheus enviou mensagens pelo WhatsApp e telefonou para a mãe, relatando que havia matado a companheira. Ele também teria pedido ajuda para fugir.
A mãe do suspeito foi até o endereço do crime e forneceu informações sobre parte do possível plano de fuga do filho.
Polícia investiga motivação do feminicídio
A Polícia Civil investiga as circunstâncias e a motivação do crime. Entre os pontos apurados estão a possibilidade de uma discussão entre o casal antes do disparo e a hipótese de que a morte tenha sido planejada, já que o suspeito estaria com uma arma de fogo.
Familiares da vítima e do investigado relataram que o relacionamento era conturbado e marcado por episódios de violência.
O caso foi registrado como feminicídio e está sob investigação do 1º Distrito Policial de Taboão da Serra. As forças de segurança procuram Matheus Isac Cardoso Silva para esclarecer os fatos e cumprir as medidas cabíveis.