Matheus Isac Cardoso Silva, de 22 anos, é procurado pelas polícias Civil e Militar suspeito de matar a namorada, Ana Clara Soares de Oliveira, de 19 anos. Segundo informações policiais, o jovem teria confessado o crime a um amigo e a familiares antes de fugir.

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O caso aconteceu na madrugada desta segunda-feira (12), em uma casa na Rua Itu, no Jardim Três Marias, em Taboão da Serra, na região metropolitana de São Paulo. A vítima foi encontrada com um tiro na cabeça. O imóvel pertence a um amigo do casal.