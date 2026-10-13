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VIOLÊNCIA

PM aposentado atira contra quatro jovens por fumaça de vape

Por Da Redação | São Paulo
| Tempo de leitura: 2 min
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Pixabay
PM aposentado atira contra quatro jovens por fumaça de vape
PM aposentado atira contra quatro jovens por fumaça de vape

Um policial militar aposentado, identificado como Sílvio Roberto, foi preso após atirar contra quatro jovens durante uma discussão motivada pela fumaça de cigarros eletrônicos. O homem teria se incomodado com o cheiro dos dispositivos e ido tirar satisfação com o grupo antes de efetuar os disparos, segundo informações da Polícia Civil.

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O caso aconteceu no domingo (11), na Rua Baroré, no bairro Casa Verde, zona norte de São Paulo. Apesar dos tiros, ninguém ficou ferido. Após a ocorrência, o policial aposentado foi preso e encaminhado ao Presídio Militar Romão Gomes, na capital paulista.

Discussão por fumaça de cigarro eletrônico

De acordo com a Polícia Civil, equipes da Polícia Militar foram acionadas após uma denúncia de confusão na região. As informações iniciais apontam que o policial aposentado se irritou com a fumaça dos cigarros eletrônicos utilizados pelos jovens e foi questioná-los.

Durante a discussão, ele teria sacado uma arma e efetuado disparos contra o grupo. Em sua versão, porém, o homem afirmou que atirou para o alto.

As circunstâncias do episódio deverão ser esclarecidas durante a investigação. Até o momento, não há registro de feridos.

Polícia busca imagens de câmeras de segurança

Além das equipes da Polícia Militar que atenderam à ocorrência, policiais civis foram ao local para buscar imagens de câmeras de monitoramento que possam ter registrado a discussão e os disparos.

O material poderá ajudar a esclarecer a dinâmica do caso e verificar as versões apresentadas sobre o ocorrido.

O policial aposentado foi preso e levado ao Presídio Militar Romão Gomes, unidade localizada na zona norte da capital paulista.

A Secretaria da Segurança Pública de São Paulofoi procurada para comentar o caso. Até a publicação das informações originais, não havia manifestação do órgão. A defesa do policial também não foi localizada, e o espaço permanece aberto para posicionamento.

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