Um policial militar aposentado, identificado como Sílvio Roberto, foi preso após atirar contra quatro jovens durante uma discussão motivada pela fumaça de cigarros eletrônicos. O homem teria se incomodado com o cheiro dos dispositivos e ido tirar satisfação com o grupo antes de efetuar os disparos, segundo informações da Polícia Civil.
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O caso aconteceu no domingo (11), na Rua Baroré, no bairro Casa Verde, zona norte de São Paulo. Apesar dos tiros, ninguém ficou ferido. Após a ocorrência, o policial aposentado foi preso e encaminhado ao Presídio Militar Romão Gomes, na capital paulista.
Discussão por fumaça de cigarro eletrônico
De acordo com a Polícia Civil, equipes da Polícia Militar foram acionadas após uma denúncia de confusão na região. As informações iniciais apontam que o policial aposentado se irritou com a fumaça dos cigarros eletrônicos utilizados pelos jovens e foi questioná-los.
Durante a discussão, ele teria sacado uma arma e efetuado disparos contra o grupo. Em sua versão, porém, o homem afirmou que atirou para o alto.
As circunstâncias do episódio deverão ser esclarecidas durante a investigação. Até o momento, não há registro de feridos.
Polícia busca imagens de câmeras de segurança
Além das equipes da Polícia Militar que atenderam à ocorrência, policiais civis foram ao local para buscar imagens de câmeras de monitoramento que possam ter registrado a discussão e os disparos.
O material poderá ajudar a esclarecer a dinâmica do caso e verificar as versões apresentadas sobre o ocorrido.
O policial aposentado foi preso e levado ao Presídio Militar Romão Gomes, unidade localizada na zona norte da capital paulista.
A Secretaria da Segurança Pública de São Paulofoi procurada para comentar o caso. Até a publicação das informações originais, não havia manifestação do órgão. A defesa do policial também não foi localizada, e o espaço permanece aberto para posicionamento.