Um policial militar aposentado, identificado como Sílvio Roberto, foi preso após atirar contra quatro jovens durante uma discussão motivada pela fumaça de cigarros eletrônicos. O homem teria se incomodado com o cheiro dos dispositivos e ido tirar satisfação com o grupo antes de efetuar os disparos, segundo informações da Polícia Civil.

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O caso aconteceu no domingo (11), na Rua Baroré, no bairro Casa Verde, zona norte de São Paulo. Apesar dos tiros, ninguém ficou ferido. Após a ocorrência, o policial aposentado foi preso e encaminhado ao Presídio Militar Romão Gomes, na capital paulista.