Descrito por amigos e familiares como um jovem alegre, leal e atencioso, Gustavo Munis de Santana, de 20 anos, morreu após ser atingido por 27 tiros disparados por policiais militares. Segundo a versão dos agentes, o jovem segurava um objeto escuro que foi confundido com uma arma, mas se tratava de um celular.

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O caso aconteceu na madrugada de sábado (10), na zona sul de São Paulo. A Polícia Militar havia sido acionada para atender a uma ocorrência de tentativa de suicídio na Avenida Moreira Guimarães, na região de Moema. As circunstâncias da abordagem e os disparos são investigados pelas polícias Civil e Militar.