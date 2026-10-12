Um instrutor de judô foi condenado a 1 ano e 9 meses de reclusão por injúria racial contra a atleta Talita Libório durante os Jogos Abertos do Interior de 2022. Renan Augusto Furtado Rossi também deverá pagar R$ 5 mil à judoca. A pena de prisão foi convertida em prestação de serviços à comunidade, e a decisão ainda cabe recurso.

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O episódio ocorreu durante a competição realizada em São Sebastião, no Litoral Norte. Na ocasião, Talita representava a delegação de Mogi das Cruzes e, segundo a acusação, foi chamada de “macaca” e “negrinha”, além de ouvir que “só ganha roubado”. Rossi integrava a delegação de Sorocaba.