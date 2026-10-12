Uma mulher de 39 anos teve o braço direito fraturado após ser agredida pelo ex-marido, de 33, na madrugada desta segunda-feira (12). Segundo o boletim de ocorrência, a discussão começou depois que ela encontrou mensagens no celular do homem que levantaram suspeitas de possível aliciamento da filha, de 11 anos, pelo WhatsApp.

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O caso ocorreu em Sinop, a cerca de 500 quilômetros de Cuiabá, em Mato Grosso. De acordo com o relato da vítima à Polícia Militar, o ex-marido foi até a casa dela e passou a noite no local. Enquanto ele dormia, a mulher pegou o celular do homem e verificou as conversas no aplicativo de mensagens.