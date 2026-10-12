Uma mulher de 39 anos teve o braço direito fraturado após ser agredida pelo ex-marido, de 33, na madrugada desta segunda-feira (12). Segundo o boletim de ocorrência, a discussão começou depois que ela encontrou mensagens no celular do homem que levantaram suspeitas de possível aliciamento da filha, de 11 anos, pelo WhatsApp.
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O caso ocorreu em Sinop, a cerca de 500 quilômetros de Cuiabá, em Mato Grosso. De acordo com o relato da vítima à Polícia Militar, o ex-marido foi até a casa dela e passou a noite no local. Enquanto ele dormia, a mulher pegou o celular do homem e verificou as conversas no aplicativo de mensagens.
Ao encontrar o conteúdo que considerou suspeito, ela decidiu questionar o ex-companheiro. Conforme o boletim de ocorrência, o homem ficou irritado e torceu o braço direito da mulher, provocando a fratura.
Mulher foi atendida em unidade de saúde
Após a agressão, a vítima foi encaminhada à Policlínica Menino Jesus, onde recebeu atendimento médico. A equipe de saúde constatou a fratura no braço direito.
A Polícia Militar foi acionada e realizou buscas para localizar o suspeito. Os policiais foram até a residência, mas ele já havia deixado o local. Até o registro da ocorrência, o homem não tinha sido encontrado.
Além da agressão, o caso envolve o relato da mulher sobre mensagens que, segundo ela, levantaram suspeitas de que o ex-marido estaria aliciando sua filha de 11 anos pelo WhatsApp.
O conteúdo das conversas e a possível prática de aliciamento deverão ser apurados pelas autoridades competentes. Até o momento, as informações disponíveis não confirmam a ocorrência desse crime.
A investigação deverá esclarecer as circunstâncias da agressão, verificar o teor das mensagens e apurar eventuais responsabilidades, com atenção à segurança da mulher e à proteção da criança.