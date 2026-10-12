O pastor Jonatã de Jesus Batista, de 40 anos, foi preso em flagrante suspeito de matar a ex-esposa, Jeane Cristina Mattes, de 43 anos, a facadas durante a festa de aniversário do filho mais velho do casal, no domingo (11). A mulher chegou a ser socorrida, mas não resistiu aos ferimentos.

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O crime ocorreu por volta do meio-dia, em uma residência na Rua Nereu Seleghini, em Americana, no interior de São Paulo. Segundo a Polícia Militar, Jeane tinha uma medida protetiva contra o ex-marido, mas estava no imóvel para participar da comemoração. Os dois também são pais de uma criança de 8 anos.