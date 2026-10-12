O pastor Jonatã de Jesus Batista, de 40 anos, foi preso em flagrante suspeito de matar a ex-esposa, Jeane Cristina Mattes, de 43 anos, a facadas durante a festa de aniversário do filho mais velho do casal, no domingo (11). A mulher chegou a ser socorrida, mas não resistiu aos ferimentos.
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O crime ocorreu por volta do meio-dia, em uma residência na Rua Nereu Seleghini, em Americana, no interior de São Paulo. Segundo a Polícia Militar, Jeane tinha uma medida protetiva contra o ex-marido, mas estava no imóvel para participar da comemoração. Os dois também são pais de uma criança de 8 anos.
Filhos presenciaram o ataque
De acordo com a Polícia Militar, o suspeito discutiu com Jeane durante a confraternização e, em seguida, a atingiu com sete golpes de faca, principalmente na região do peito. Os filhos do casal presenciaram o ataque, assim como outros familiares que participavam da festa, entre eles o pai, a mãe e a irmã do pastor.
Jeane foi encaminhada ao Hospital Municipal de Americana, mas morreu em decorrência dos ferimentos.
Após o crime, o suspeito precisou ser escoltado pelos policiais para deixar o local, pois moradores tentavam agredi-lo. A equipe da Polícia Militar também localizou a faca utilizada no ataque e isolou a área para os procedimentos de investigação.
Suspeito havia sido preso por violência doméstica
Segundo a Polícia Militar, Jonatã já havia sido preso recentemente por um episódio de violência doméstica contra Jeane. A existência da medida protetiva e o histórico relatado pelas autoridades serão relevantes para a apuração das circunstâncias do crime.
Em depoimento, o pastor afirmou ter consumido drogas entre a noite de sábado (10) e a manhã de domingo, além de bebidas alcoólicas.
O homem foi preso em flagrante, suspeito de feminicídio. Até a publicação das informações originais, não havia manifestação da defesa do investigado, segundo informações divulgadas pelo portal Metrópoles.
O caso será investigado pelas autoridades policiais para esclarecer a dinâmica do crime e reunir elementos para a responsabilização criminal do suspeito.