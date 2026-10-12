12 de outubro de 2026
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Jesse morre aos 77 anos; veja notas de falecimento em SJC

Por Da Redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 2 min
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Pixabay
Jesse morre aos 77 anos; veja notas de falecimento em SJC
Jesse morre aos 77 anos; veja notas de falecimento em SJC

JESSE ARAUJO DOS SANTOS

Idade: 77 anos Data de falecimento: 12/10/2026 Velório: Parque das Flores Sepultamento: Crematório Parque das Flores, SJC/SP 13/10/2026, às 11h

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JOAQUIM GONÇALVES DIAS

Idade: 87 anos Data de falecimento: 11/10/2026 Velório: Urbam, sala 3 12/10/2026, das 18h às 22h Sepultamento: Cemitério Municipal de Alvinlândia, São Paulo/SP 12/10/2026, às 22h

MARIA JOSELIA CINTRA PEREIRA

Idade: 63 anos Data de falecimento: 12/10/2026 Velório: Parque das Flores Sepultamento: Crematório Parque das Flores, SJC/SP 12/10/2026, às 22h

BRUNO RAFAEL TEIXEIRA DO NASCIMENTO

Idade: 0 anos Data de falecimento: 12/10/2026 Velório: Velório Municipal Paraíso Sepultamento: Cemitério Municipal Colônia Paraíso, SJC 12/10/2026, às 16h30

LEONARDO SIQUEIRA SAES

Idade: 41 anos Data de falecimento: 11/10/2026 Velório: Urbam, sala 5 11/10/2026, das 22h às 16h Sepultamento: Cemitério Municipal Colônia Paraíso, SJC 12/10/2026, às 16h

LUIZ ANGELO DE MOURA SERAFIM

Idade: 46 anos Data de falecimento: 11/10/2026 Velório: Velório Municipal Paraíso Sepultamento: Cemitério Municipal Colônia Paraíso, SJC 12/10/2026, às 16h

ALCEU MARCELINO

Idade: 63 anos Data de falecimento: 11/10/2026 Velório: Velório Distrital Eugênio de Melo, SJC/SP Sepultamento: Cemitério Municipal de Eugênio de Melo, SJC 12/10/2026, às 15h

NERCI MARIA SCARPEL DA SILVA

Idade: 76 anos Data de falecimento: 11/10/2026 Velório: Urbam, sala 2 12/10/2026, das 6h às 14h30 Sepultamento: Cemitério Horto São Dimas, SJC 12/10/2026, às 14h30

JULIO CESAR BARROS DA SILVA

Idade: 48 anos Data de falecimento: 11/10/2026 Velório: Horto São Dimas Sepultamento: Cemitério Horto São Dimas, SJC 12/10/2026, às 14h

ILTON DA SILVA

Idade: 91 anos Data de falecimento: 11/10/2026 Velório: Crematório Campo das Oliveiras, Jacareí/SP Sepultamento: Crematório Campo das Oliveiras, Jacareí/SP 12/10/2026, às 13h

TEREZINHA DOS SANTOS

Idade: 91 anos Data de falecimento: 11/10/2026 Velório: Urbam, sala 6 12/10/2026, das 7h às 12h Sepultamento: Cemitério Campo da Saudade, Avaré/Jacareí/SP 12/10/2026, às 12h

CARLOS ROBERTO DOS SANTOS

Idade: 66 anos Data de falecimento: 11/10/2026 Velório: Velório Municipal Paraíso Sepultamento: Cemitério Municipal Colônia Paraíso, SJC 12/10/2026, às 11h

MARINETE APARECIDA DOS SANTOS

Idade: 64 anos Data de falecimento: 11/10/2026 Velório: Urbam, sala 4 11/10/2026, das 23h às 10h30 Sepultamento: Cemitério Municipal Colônia Paraíso, SJC 12/10/2026, às 10h30

MARFIZA TEIXEIRA MACHADO

Idade: 84 anos Data de falecimento: 11/10/2026 Velório: Parque das Flores Sepultamento: Cemitério Parque das Flores, SJC/SP 12/10/2026, às 10h30

JOAQUIM PEREIRA DA SILVA FILHO

Idade: 67 anos Data de falecimento: 11/10/2026 Velório: Velório Municipal Paraíso Sepultamento: Cemitério Municipal Colônia Paraíso, SJC 12/10/2026, às 10h

RONALDO BOCALARI

Idade: 64 anos Data de falecimento: 10/10/2026 Velório: Urbam, sala 3 11/10/2026, das 16h às 10h Sepultamento: Cemitério Municipal Padre Rodolfo Komorek, SJC 12/10/2026, às 10h

SEBASTIÃO BORGES LEMES

Idade: 81 anos Data de falecimento: 11/10/2026 Velório: Velório Municipal Paraíso Sepultamento: Cemitério Municipal Colônia Paraíso, SJC 12/10/2026, às 9h45

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