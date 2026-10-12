JESSE ARAUJO DOS SANTOS
Idade: 77 anos Data de falecimento: 12/10/2026 Velório: Parque das Flores Sepultamento: Crematório Parque das Flores, SJC/SP – 13/10/2026, às 11h
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JOAQUIM GONÇALVES DIAS
Idade: 87 anos Data de falecimento: 11/10/2026 Velório: Urbam, sala 3 – 12/10/2026, das 18h às 22h Sepultamento: Cemitério Municipal de Alvinlândia, São Paulo/SP – 12/10/2026, às 22h
MARIA JOSELIA CINTRA PEREIRA
Idade: 63 anos Data de falecimento: 12/10/2026 Velório: Parque das Flores Sepultamento: Crematório Parque das Flores, SJC/SP – 12/10/2026, às 22h
BRUNO RAFAEL TEIXEIRA DO NASCIMENTO
Idade: 0 anos Data de falecimento: 12/10/2026 Velório: Velório Municipal Paraíso Sepultamento: Cemitério Municipal Colônia Paraíso, SJC – 12/10/2026, às 16h30
LEONARDO SIQUEIRA SAES
Idade: 41 anos Data de falecimento: 11/10/2026 Velório: Urbam, sala 5 – 11/10/2026, das 22h às 16h Sepultamento: Cemitério Municipal Colônia Paraíso, SJC – 12/10/2026, às 16h
LUIZ ANGELO DE MOURA SERAFIM
Idade: 46 anos Data de falecimento: 11/10/2026 Velório: Velório Municipal Paraíso Sepultamento: Cemitério Municipal Colônia Paraíso, SJC – 12/10/2026, às 16h
ALCEU MARCELINO
Idade: 63 anos Data de falecimento: 11/10/2026 Velório: Velório Distrital Eugênio de Melo, SJC/SP Sepultamento: Cemitério Municipal de Eugênio de Melo, SJC – 12/10/2026, às 15h
NERCI MARIA SCARPEL DA SILVA
Idade: 76 anos Data de falecimento: 11/10/2026 Velório: Urbam, sala 2 – 12/10/2026, das 6h às 14h30 Sepultamento: Cemitério Horto São Dimas, SJC – 12/10/2026, às 14h30
JULIO CESAR BARROS DA SILVA
Idade: 48 anos Data de falecimento: 11/10/2026 Velório: Horto São Dimas Sepultamento: Cemitério Horto São Dimas, SJC – 12/10/2026, às 14h
ILTON DA SILVA
Idade: 91 anos Data de falecimento: 11/10/2026 Velório: Crematório Campo das Oliveiras, Jacareí/SP Sepultamento: Crematório Campo das Oliveiras, Jacareí/SP – 12/10/2026, às 13h
TEREZINHA DOS SANTOS
Idade: 91 anos Data de falecimento: 11/10/2026 Velório: Urbam, sala 6 – 12/10/2026, das 7h às 12h Sepultamento: Cemitério Campo da Saudade, Avaré/Jacareí/SP – 12/10/2026, às 12h
CARLOS ROBERTO DOS SANTOS
Idade: 66 anos Data de falecimento: 11/10/2026 Velório: Velório Municipal Paraíso Sepultamento: Cemitério Municipal Colônia Paraíso, SJC – 12/10/2026, às 11h
MARINETE APARECIDA DOS SANTOS
Idade: 64 anos Data de falecimento: 11/10/2026 Velório: Urbam, sala 4 – 11/10/2026, das 23h às 10h30 Sepultamento: Cemitério Municipal Colônia Paraíso, SJC – 12/10/2026, às 10h30
MARFIZA TEIXEIRA MACHADO
Idade: 84 anos Data de falecimento: 11/10/2026 Velório: Parque das Flores Sepultamento: Cemitério Parque das Flores, SJC/SP – 12/10/2026, às 10h30
JOAQUIM PEREIRA DA SILVA FILHO
Idade: 67 anos Data de falecimento: 11/10/2026 Velório: Velório Municipal Paraíso Sepultamento: Cemitério Municipal Colônia Paraíso, SJC – 12/10/2026, às 10h
RONALDO BOCALARI
Idade: 64 anos Data de falecimento: 10/10/2026 Velório: Urbam, sala 3 – 11/10/2026, das 16h às 10h Sepultamento: Cemitério Municipal Padre Rodolfo Komorek, SJC – 12/10/2026, às 10h
SEBASTIÃO BORGES LEMES
Idade: 81 anos Data de falecimento: 11/10/2026 Velório: Velório Municipal Paraíso Sepultamento: Cemitério Municipal Colônia Paraíso, SJC – 12/10/2026, às 9h45