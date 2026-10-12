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Idade: 77 anos Data de falecimento: 12/10/2026 Velório: Parque das Flores Sepultamento: Crematório Parque das Flores, SJC/SP – 13/10/2026, às 11h

Idade: 87 anos Data de falecimento: 11/10/2026 Velório: Urbam, sala 3 – 12/10/2026, das 18h às 22h Sepultamento: Cemitério Municipal de Alvinlândia, São Paulo/SP – 12/10/2026, às 22h

MARIA JOSELIA CINTRA PEREIRA

Idade: 63 anos Data de falecimento: 12/10/2026 Velório: Parque das Flores Sepultamento: Crematório Parque das Flores, SJC/SP – 12/10/2026, às 22h

BRUNO RAFAEL TEIXEIRA DO NASCIMENTO

Idade: 0 anos Data de falecimento: 12/10/2026 Velório: Velório Municipal Paraíso Sepultamento: Cemitério Municipal Colônia Paraíso, SJC – 12/10/2026, às 16h30