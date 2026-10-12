Uma mulher foi morta a facadas na tarde desta segunda-feira (12), na Vila Tesouro, região leste de São José dos Campos. Ela deixa duas filhas adolescentes. O companheiro da vítima foi preso em flagrante, e o caso é investigado como feminicídio.

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O Corpo de Bombeiros foi acionado às 15h14 para atender à ocorrência. No imóvel, as equipes encontraram a mulher com um ferimento no tórax provocado por arma branca. Uma equipe de suporte avançado do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) também foi chamada, mas a morte foi constatada no local.