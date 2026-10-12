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FEMINICÍDIO

Mulher morta a facadas em SJC deixa 2 filhas; companheiro é preso

Por Jesse Nascimento | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 2 min
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Uma mulher foi morta a facadas na tarde desta segunda-feira (12), na Vila Tesouro, região leste de São José dos Campos. Ela deixa duas filhas adolescentes. O companheiro da vítima foi preso em flagrante, e o caso é investigado como feminicídio.

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O Corpo de Bombeiros foi acionado às 15h14 para atender à ocorrência. No imóvel, as equipes encontraram a mulher com um ferimento no tórax provocado por arma branca. Uma equipe de suporte avançado do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) também foi chamada, mas a morte foi constatada no local.

A Polícia Militar esteve no endereço para atender à ocorrência e adotar as primeiras providências. Segundo informações preliminares, a mulher foi atacada dentro de uma residência.

Companheiro foi preso em flagrante

De acordo com as informações iniciais, o suspeito permaneceu no local após o crime e foi preso em flagrante. Ele mantinha um relacionamento com a vítima havia cerca de um ano, segundo relatos preliminares.

Até o momento, não foram divulgados detalhes sobre as circunstâncias que antecederam o ataque nem sobre a possível motivação do crime. A identidade do suspeito também não havia sido informada oficialmente.

A investigação deverá esclarecer a dinâmica do feminicídio e verificar se havia histórico de violência doméstica, ameaças ou medidas protetivas envolvendo o casal. Até o momento, não há confirmação oficial sobre esses antecedentes.

A perícia deve auxiliar na análise do local e na identificação do instrumento utilizado no ataque. O caso deverá ser investigado pela Polícia Civil, com possível atuação da DDM (Delegacia de Defesa da Mulher).

Vítima deixa duas filhas adolescentes

A mulher deixa duas filhas adolescentes.

A investigação deverá reunir os elementos necessários para esclarecer as circunstâncias da morte e definir a responsabilização criminal do suspeito.

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