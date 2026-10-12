A morte de Maria Conceição da Silva Pinto, conhecida carinhosamente como Kon, comoveu familiares, amigos e moradores de Jacareí. Aos 54 anos, ela deixa lembranças marcadas pelo talento na produção de bolos, que fizeram parte das comemorações de muitas famílias da cidade, por meio da Kon Bolos.
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Nas redes sociais, as homenagens destacam não apenas o trabalho de Kon, mas também sua generosidade, amizade e dedicação aos filhos e às pessoas próximas.
“Você adoçou a vida de toda cidade, todos têm lembranças de comemorações com você”, escreveu uma amiga ao lamentar a perda. Outras mensagens ressaltaram o cuidado e o capricho com que ela preparava os bolos para festas e encontros familiares.
As mensagens publicadas após a morte de Kon destacam o talento na confeitaria, mas também a mulher por trás dos bolos: trabalhadora, generosa, amiga e dedicada à família.
'Uma das mulheres mais fortes que eu já conheci'
A força de Kon foi lembrada por Eliane Ferreira Conconi, que destacou o esforço da amiga para cuidar dos filhos e das pessoas ao redor.
“Kon, você foi uma das mulheres mais fortes que eu já conheci. Trabalhou a vida inteira para cuidar dos filhos e de todos ao redor”, escreveu. Ela também recordou o talento da confeiteira: “Você tornou muitas festas especiais com seu talento”.
A generosidade apareceu em outros depoimentos. Sueli Magalhães Garner contou que conheceu Kon quando ela tinha cerca de 10 anos e foi sua professora, assim como da irmã Helena. Ao recordar a trajetória da amiga, destacou a importância que ela teve em diferentes momentos de sua vida.
“Foi importantíssima na vida de minha filha, no momento em que ela mais precisou. Sempre uma amiga e companheira fiel!”, escreveu Sueli, que também ressaltou a disposição de Kon para compartilhar o que sabia.
“Nunca foi egoísta, o conhecimento que tinha era sempre dividido por quem a procurasse”, acrescentou.
Clientes viajavam para buscar os bolos de Kon
O trabalho de Kon criou vínculos que permaneceram mesmo depois de mudanças de cidade. Patricia Daher Ferreira contou que continuou buscando os bolos em Jacareí mesmo depois de se mudar para Mogi das Cruzes.
“A Kon fez parte da nossa história em Jacareí durante muitos anos com seus deliciosos bolos e mesmo depois que vim para Mogi, ia até Jacareí para buscar os bolos de nossas festas”, relatou.
A lembrança mostra como a confeitaria se tornou parte das celebrações de muitas famílias. Mais do que preparar doces, Kon ajudou a compor memórias de aniversários, encontros e outros momentos especiais.
Elza Kimie Aoki, que foi vizinha de Kon durante muitos anos, também recordou o jeito atencioso e alegre da amiga.
“Kon sempre atenciosa e alegre, trouxe muitos momentos prazerosos a muitas pessoas que amavam o teu bolo sempre feito no maior capricho!”, escreveu.
Amigos lembram trajetória de Kon
Rosangela Oliveira destacou as conquistas e a determinação de Kon ao longo da vida.
“Ela aproveitou cada chance que a vida lhe deu. Lutou com muita garra e força e venceu lindamente”, publicou.
Claudia Faria Marinelo também ressaltou a generosidade da amiga e deixou uma mensagem à família: “Kon, você foi uma das pessoas mais generosas e trabalhadora que conheci. Que Deus possa cuidar dos meninos, do Ronaldo e da sua netinha”.
As homenagens expressam a dimensão da perda para pessoas que acompanharam diferentes fases da vida de Kon. Entre as mensagens, repetem-se as lembranças de sua dedicação à família, da amizade e do cuidado com que realizava seu trabalho.
Despedida em Jacareí
Maria Conceição da Silva Pinto morreu em 10 de outubro de 2026, conforme comunicado da Organização Campo das Oliveiras.
As últimas homenagens estão programadas para esta segunda-feira (12), das 8h às 12h, na Sala Roma do Campo das Oliveiras, localizada na avenida Siqueira Campos, 263, no Centro de Jacareí. A cerimônia de despedida está prevista para o Crematório Campo das Oliveiras.
Entre as mensagens deixadas por amigos e clientes, uma frase de Lissandra Tamashiro sintetiza o sentimento de quem conviveu com Kon: “Você adoçou a vida de toda cidade”.