A morte de Maria Conceição da Silva Pinto, conhecida carinhosamente como Kon, comoveu familiares, amigos e moradores de Jacareí. Aos 54 anos, ela deixa lembranças marcadas pelo talento na produção de bolos, que fizeram parte das comemorações de muitas famílias da cidade, por meio da Kon Bolos.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Nas redes sociais, as homenagens destacam não apenas o trabalho de Kon, mas também sua generosidade, amizade e dedicação aos filhos e às pessoas próximas.