Uma mulher de 33 anos morreu após ser atingida por um golpe de arma branca no tórax, na tarde desta segunda-feira (12), na Vila Tesouro, região leste de São José dos Campos. A ocorrência é tratada preliminarmente como feminicídio, e o caso será encaminhado à DDM (Delegacia de Defesa da Mulher).

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O Corpo de Bombeiros foi acionado às 15h14 para atender a ocorrência na Rua Projetada B. No local, a equipe encontrou a vítima com um ferimento no tórax provocado por arma branca.