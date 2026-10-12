Um engavetamento envolvendo quatro automóveis e uma carreta interditou totalmente a rodovia Presidente Dutra (BR-116), em Pindamonhangaba, na tarde desta segunda-feira (12). O acidente ocorreu por volta das 16h45, no km 102, sentido Rio de Janeiro, e provocou 15 quilômetros de congestionamento.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
Segundo as informações iniciais, o trânsito já estava lento devido ao excesso de veículos quando a carreta colidiu na traseira dos automóveis que estavam à frente, provocando o engavetamento.
Três pessoas ficaram feridas. Uma delas foi encaminhada ao pronto-socorro de Pindamonhangaba, enquanto as outras duas foram levadas ao Hospital de Taubaté. Não havia informações detalhadas sobre a gravidade dos ferimentos até a última atualização.
Às 17h10, a interdição total da pista ainda permanecia, e o congestionamento chegava a 15 quilômetros. Motoristas que trafegam pelo trecho devem redobrar a atenção e considerar possíveis atrasos.
O atendimento à ocorrência e a liberação da rodovia podem alterar as condições de tráfego ao longo da tarde.