Um engavetamento envolvendo quatro automóveis e uma carreta interditou totalmente a rodovia Presidente Dutra (BR-116), em Pindamonhangaba, na tarde desta segunda-feira (12). O acidente ocorreu por volta das 16h45, no km 102, sentido Rio de Janeiro, e provocou 15 quilômetros de congestionamento.

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Segundo as informações iniciais, o trânsito já estava lento devido ao excesso de veículos quando a carreta colidiu na traseira dos automóveis que estavam à frente, provocando o engavetamento.