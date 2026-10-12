A morte de Emilly Amorim da Silva Tursi, aos 23 anos, comove familiares, amigos e pessoas que conviveram com ela em Jacareí. Nas redes sociais, homenagens lembram a jovem por sua fé, seu carinho e sua participação na comunidade religiosa.

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Emilly morreu no domingo (11 de outubro). A notícia mobilizou pessoas que compartilharam mensagens de pesar e conforto à família. A causa da morte não foi divulgada.