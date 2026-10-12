A morte de Emilly Amorim da Silva Tursi, aos 23 anos, comove familiares, amigos e pessoas que conviveram com ela em Jacareí. Nas redes sociais, homenagens lembram a jovem por sua fé, seu carinho e sua participação na comunidade religiosa.
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Emilly morreu no domingo (11 de outubro). A notícia mobilizou pessoas que compartilharam mensagens de pesar e conforto à família. A causa da morte não foi divulgada.
Entre as lembranças, estão relatos de quem a conheceu ainda criança, quando participava das atividades musicais da igreja. Outros destacaram sua presença nas celebrações religiosas e sua dedicação à fé cristã.
“Me lembrarei dela adorando ao Senhor no altar”, escreveu uma pessoa nas redes sociais, em uma das mensagens de despedida.
As manifestações também expressaram solidariedade aos familiares, com pedidos de força e conforto neste momento de luto.
Despedida em Jacareí
De acordo com o comunicado de falecimento divulgado pela Organização Campo das Oliveiras, as últimas homenagens a Emilly ocorrem nesta segunda-feira (12), no Campo das Oliveiras, Sala Paris, localizado na avenida Siqueira Campos, 263, região central de Jacareí.
A cerimônia de despedida ocorreu no Cemitério Jardim da Paz, no Parque Santo Antônio.
Familiares, amigos e pessoas que compartilharam momentos com Emilly se despedem da jovem em meio a mensagens de saudade e homenagens à sua trajetória.