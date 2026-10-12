O Vale do Paraíba e o Litoral Norte estão em estado de alerta para temporais entre terça-feira (13) e quinta-feira (15). A Defesa Civil de São Paulo renovou o aviso para a ocorrência de chuvas fortes, com raios, rajadas de vento e possibilidade pontual de granizo. O solo encharcado após dias consecutivos de instabilidade aumenta o risco de alagamentos, enxurradas e transbordamentos de rios e córregos.
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A previsão é de chuva em todas as regiões paulistas durante o período. O cenário é provocado pela atuação de um cavado meteorológico, associado à aproximação de uma frente fria pelo oceano, que deve manter o tempo instável.
Além do volume de precipitação, a preocupação das autoridades está relacionada à saturação do solo, que reduz a capacidade de absorção da água e pode agravar os impactos das tempestades, principalmente em áreas vulneráveis.
Previsão de chuva até quinta
Na terça-feira (13), os acumulados de chuva poderão ser expressivos, principalmente nas regiões oeste e sul do estado.
Na quarta-feira (14), a previsão indica precipitações generalizadas, de intensidade moderada a forte, com maiores volumes nas regiões oeste, sul, centro e leste paulista.
Já na quinta-feira (15), as pancadas devem continuar em todo o estado, com possibilidade de acumulados elevados sobretudo nas áreas próximas à divisa com Minas Gerais.
No Vale do Paraíba e no Litoral Norte, a orientação é acompanhar os avisos oficiais e redobrar a atenção durante os períodos de chuva intensa, especialmente em locais sujeitos a alagamentos, enxurradas e deslizamentos.
Como se proteger durante temporais
A Defesa Civil recomenda que a população adote medidas preventivas para reduzir os riscos durante as tempestades.
Entre os principais cuidados estão:
- Não atravesse ruas alagadas nem tente passar por enxurradas ou trechos com correnteza, a pé ou de carro.
- Evite áreas baixas próximas a rios e córregos durante períodos de chuva forte.
- Ao identificar rachaduras no solo ou nas paredes, árvores e postes inclinados ou estalos em encostas, deixe o local e procure abrigo seguro.
- Durante tempestades com raios e ventos fortes, mantenha distância de árvores, postes, áreas abertas e estruturas metálicas.
- Se estiver dirigindo sob chuva intensa, reduza a velocidade, aumente a distância dos outros veículos e não tente atravessar vias alagadas.
Alertas da Defesa Civil
A Defesa Civil orienta os moradores a manter o celular habilitado para receber notificações de emergência.
Para receber alertas por SMS, basta enviar o CEP da localidade desejada para o número 40199.
Em situações de emergência, a população pode acionar a Defesa Civil pelo telefone 199 ou o Corpo de Bombeiros pelo número 193.