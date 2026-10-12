O Vale do Paraíba e o Litoral Norte estão em estado de alerta para temporais entre terça-feira (13) e quinta-feira (15). A Defesa Civil de São Paulo renovou o aviso para a ocorrência de chuvas fortes, com raios, rajadas de vento e possibilidade pontual de granizo. O solo encharcado após dias consecutivos de instabilidade aumenta o risco de alagamentos, enxurradas e transbordamentos de rios e córregos.

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A previsão é de chuva em todas as regiões paulistas durante o período. O cenário é provocado pela atuação de um cavado meteorológico, associado à aproximação de uma frente fria pelo oceano, que deve manter o tempo instável.