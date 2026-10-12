A volta do feriado de Nossa Senhora Aparecida provoca congestionamentos nas principais rodovias do Vale do Paraíba nesta segunda-feira (12).

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Na Via Dutra, o trecho entre Aparecida e Taubaté concentra cerca de 45 quilômetros de tráfego intenso, com pontos de parada no sentido São Paulo. O tempo de viagem entre as duas cidades supera duas horas.