A volta do feriado de Nossa Senhora Aparecida provoca congestionamentos nas principais rodovias do Vale do Paraíba nesta segunda-feira (12).
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Na Via Dutra, o trecho entre Aparecida e Taubaté concentra cerca de 45 quilômetros de tráfego intenso, com pontos de parada no sentido São Paulo. O tempo de viagem entre as duas cidades supera duas horas.
O trânsito também é complicado em Jacareí, onde a Dutra registra cerca de nove quilômetros de congestionamento.
Na rodovia Carvalho Pinto, a fila chega a 16 quilômetros após um engavetamento dentro de um túnel. Já na Rodovia dos Tamoios, há tráfego intenso no sentido São José dos Campos, na região de Paraibuna.
As condições correspondem à atualização da tarde desta segunda-feira e podem mudar conforme o volume de veículos nas estradas.
Veja a situação das rodovias do Vale do Paraíba
- Via Dutra: cerca de 45 km de tráfego intenso entre Aparecida (km 71) e Taubaté (km 116), no sentido São Paulo.
- Via Dutra: aproximadamente 9 km de congestionamento entre os km 164 e 173, em Jacareí.
- Carvalho Pinto: cerca de 16 km de fila na região de Jacareí.
- Tamoios: tráfego intenso na região de Paraibuna, no sentido São José dos Campos.
Via Dutra
O trecho mais crítico da Via Dutra se estende do km 71, em Aparecida, ao km 116, em Taubaté. São aproximadamente 45 quilômetros de tráfego intenso, com pontos de parada que elevam o tempo de deslocamento para mais de duas horas.
O congestionamento ocorre durante o retorno dos motoristas que passaram o feriado na região e dos romeiros que participaram das celebrações em Aparecida. Com o encerramento das atividades religiosas do Dia de Nossa Senhora Aparecida, o fluxo predominante na rodovia passou a ser no sentido da capital paulista.
Em Jacareí, outro ponto de retenção afeta quem segue pela Dutra em direção a São Paulo. Entre os quilômetros 164 e 173, o congestionamento chega a nove quilômetros.
Engavetamento deixa feridos na Carvalho Pinto
A rodovia Carvalho Pinto também registra lentidão após um engavetamento dentro de um túnel, no km 80, em Jacareí. O acidente envolveu um Honda City, um Toyota Etios e um terceiro veículo, deixando quatro pessoas com ferimentos moderados.
A pista ficou totalmente interditada por aproximadamente uma hora e 20 minutos, entre 10h56 e 12h15. Embora o tráfego tenha sido liberado, o reflexo do bloqueio ainda provoca uma fila de cerca de 16 quilômetros.
294 mil veículos na Dutra
A RioSP, concessionária responsável pela Via Dutra, estimou a passagem de 293.976 veículos pela rodovia nesta segunda-feira. Para terça-feira (13), a previsão é de outros 283.413 veículos.
A expectativa para todo o período do feriado é de aproximadamente 1,45 milhão de veículos. Com isso, o movimento de retorno deve continuar também na terça-feira, quando parte dos motoristas deixará a região.
Nos dias anteriores, o principal fluxo de veículos seguia em direção a Aparecida. No sábado (10), a Via Dutra chegou a registrar 33 quilômetros de congestionamento entre Caçapava e Pindamonhangaba, no sentido Rio de Janeiro.
No domingo (11), foram registrados 21 quilômetros de tráfego intenso entre Taubaté e Pindamonhangaba, também na direção de Aparecida.
O movimento de romeiros foi expressivo durante o período. Até as 11h40 desta segunda-feira, a PRF (Polícia Rodoviária Federal) havia contabilizado 53.332 peregrinos no ponto de contagem de Moreira César, em Pindamonhangaba, desde 1º de outubro.
Com a mudança no sentido predominante do fluxo, a recomendação aos motoristas é acompanhar as atualizações das condições das rodovias antes de viajar e redobrar a atenção nos trechos com lentidão e pontos de parada.