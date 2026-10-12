A Câmara de Taubaté deve votar nessa terça-feira (13) o projeto do prefeito Sérgio Victor (Novo) que pede autorização para abertura de novo programa de anistia de multas e juros para os contribuintes em dívida com o município. O texto é o oitavo item da pauta da sessão ordinária.

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Pela proposta, o programa contemplaria os débitos vencidos até 31 de dezembro de 2025, com prazo de adesão até 18 de dezembro de 2026.