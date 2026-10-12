Uma caminhada marcada pela fé, superação e devoção teve emocionante desfecho no Santuário Nacional de Aparecida, nesta segunda-feira (12), dia dedicado à Padroeira do Brasil.

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Uma monumental cruz de madeira com cerca de dez metros de comprimento, carregada a pé por romeiros ao longo de mais de 320 quilômetros, chegou à Capital da Fé e virou a principal atração entre os fiéis que circulavam na entrada da Basílica, nas proximidades do Pátio das Palmeiras.