Uma caminhada marcada pela fé, superação e devoção teve emocionante desfecho no Santuário Nacional de Aparecida, nesta segunda-feira (12), dia dedicado à Padroeira do Brasil.
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Uma monumental cruz de madeira com cerca de dez metros de comprimento, carregada a pé por romeiros ao longo de mais de 320 quilômetros, chegou à Capital da Fé e virou a principal atração entre os fiéis que circulavam na entrada da Basílica, nas proximidades do Pátio das Palmeiras.
A peregrinação teve início no dia 26 de setembro de 2026 na cidade de Charqueada, localizada no interior do estado de São Paulo e pertencente à Região Metropolitana de Piracicaba.
Para percorrer o trecho de aproximadamente 327 quilômetros até Aparecida — percurso que leva cerca de quatro horas de carro —, um grupo ligado a famílias charqueadenses se organizou em uma jornada a pé cheia de sacrifício e simbolismo.
Para viabilizar o transporte do pesado símbolo religioso, a estrutura foi apoiada sobre um suporte com rodas adaptado, permitindo que os peregrinos a conduzissem pelas estradas paulistas.
Ao atingir o destino final no Santuário Nacional, o monumento de madeira pintado de branco logo chamou a atenção de quem passava.
A cruz peregrina tornou-se um ponto de parada obrigatório, reunindo centenas de devotos de todas as idades, desde crianças até idosos, que fizeram fila para tocar na madeira, prender fitas coloridas, colocar terços e deixar marcas registradas de sua passagem.
Com canetas nas mãos, os fiéis escrevem nomes de familiares, pedidos de oração, frases de fé e agradecimentos por graças alcançadas ao longo de toda a extensão do mastro e dos braços da cruz.
Mensagens como "Família", "Cura" e pedidos de bênção para entes queridos preenchem cada espaço disponível da estrutura de madeira.
Para quem acompanhou de perto, o momento foi de pura emoção e renovação espiritual.
"É uma emoção indescritível ver essa cruz chegar até aqui depois de tantas dificuldades pelo caminho", afirmou um dos romeiros que acompanhou o percurso desde o interior paulista.
"Ver cada pessoa colocando sua assinatura e seu pedido transforma essa caminhada em uma corrente de fé ainda maior", disse outro peregrino.
Outra devota, que aproveitou a oportunidade para registrar o nome de sua família na madeira, destacou a energia do momento no pátio do Santuário.
"Quando vi a cruz e soube de toda a história e da distância que percorreram a pé, fiz questão de vir assinar. É um símbolo muito forte de gratidão e de pedido de proteção para a minha família, relatou emocionada."