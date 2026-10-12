O Vale do Paraíba está entre as áreas de atenção para alagamentos, enxurradas e inundações urbanas nesta segunda-feira (12), feriado de Nossa Senhora Aparecida.

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O alerta consta no briefing divulgado às 9h pelo Cemaden (Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais), que prevê pancadas de chuva localmente fortes, principalmente à tarde, com grande volume de água em curtos períodos.