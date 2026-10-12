Um engavetamento dentro de um túnel da Rodovia Carvalho Pinto (SP-070), em Jacareí, deixou quatro pessoas com ferimentos moderados e provocou até 16 quilômetros de congestionamento no sentido São Paulo nesta segunda-feira (12), feriado de Nossa Senhora Aparecida.

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Segundo o CCO (Centro de Controle Operacional) da Ecovias Leste Paulista, todas as faixas ficaram interditadas por cerca de 1h20 para o atendimento às vítimas e a retirada dos veículos.