Um engavetamento dentro de um túnel da Rodovia Carvalho Pinto (SP-070), em Jacareí, deixou quatro pessoas com ferimentos moderados e provocou até 16 quilômetros de congestionamento no sentido São Paulo nesta segunda-feira (12), feriado de Nossa Senhora Aparecida.
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Segundo o CCO (Centro de Controle Operacional) da Ecovias Leste Paulista, todas as faixas ficaram interditadas por cerca de 1h20 para o atendimento às vítimas e a retirada dos veículos.
O acidente ocorreu na altura do km 80 e envolveu um Honda City, um Toyota Etios e um terceiro veículo, que não havia sido identificado até a última atualização do relatório operacional. Outras três pessoas envolvidas na ocorrência saíram ilesas.
A pista foi totalmente interditada às 10h56 e liberada às 12h15. Mesmo após a liberação das faixas, o congestionamento aumentou e chegou a 16 quilômetros, em meio ao movimento de retorno do feriado prolongado.
Como aconteceu o engavetamento na Carvalho Pinto
De acordo com a dinâmica preliminar divulgada pela concessionária, o Honda City trafegava pela pista oeste da Carvalho Pinto quando encontrou o trânsito mais lento dentro do túnel.
O Toyota Etios, que seguia logo atrás, não conseguiu frear ou desviar a tempo e atingiu a traseira do Honda City. Com o impacto, o primeiro veículo foi projetado contra a traseira de um terceiro carro.
A dinâmica ainda é preliminar, e a responsabilidade pelo acidente depende da apuração das autoridades.
Quatro pessoas tiveram ferimentos moderados
Duas das vítimas estavam no Toyota Etios e receberam atendimento de uma ambulância da concessionária. As outras duas estavam no Honda City.
As quatro pessoas foram classificadas com ferimentos moderados, identificados pelo código amarelo na triagem das equipes de emergência. As outras três pessoas envolvidas no acidente não se feriram.
Até a última atualização, não haviam sido divulgadas informações sobre os nomes e as idades das vítimas nem sobre os hospitais para os quais elas foram encaminhadas.
Interdição provocou fila de até 16 quilômetros
A Polícia Militar Rodoviária foi acionada às 10h59. Às 11h42, houve solicitação de apoio do Corpo de Bombeiros.
O primeiro levantamento da concessionária apontava aproximadamente 7,8 quilômetros de congestionamento, entre os km 88 e 80,2. Mesmo após a liberação das faixas, a fila cresceu e atingiu 16 quilômetros no sentido São Paulo. O acostamento permaneceu interditado para a continuidade dos procedimentos operacionais.
O acidente ocorreu durante a volta do feriado de Nossa Senhora Aparecida, período de maior movimentação nas rodovias. Motoristas que utilizam a Carvalho Pinto no sentido da capital devem considerar o tempo adicional de viagem em razão da lentidão provocada pela ocorrência.