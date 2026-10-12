Cerca de cinco mil pessoas participaram da Procissão Memórias, na noite desse domingo (11), em Aparecida, no Vale do Paraíba. Para garantir a segurança dos fiéis durante o percurso, motociclistas da PRF (Polícia Rodoviária Federal) atuaram no controle do trânsito e na proteção dos pedestres.

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A procissão saiu da Basílica de Nossa Senhora Aparecida e seguiu pela BR-488 até o Porto Itaguassu, local histórico onde três pescadores encontraram a imagem de Nossa Senhora da Conceição Aparecida, no século 18.