Cerca de cinco mil pessoas participaram da Procissão Memórias, na noite desse domingo (11), em Aparecida, no Vale do Paraíba. Para garantir a segurança dos fiéis durante o percurso, motociclistas da PRF (Polícia Rodoviária Federal) atuaram no controle do trânsito e na proteção dos pedestres.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
A procissão saiu da Basílica de Nossa Senhora Aparecida e seguiu pela BR-488 até o Porto Itaguassu, local histórico onde três pescadores encontraram a imagem de Nossa Senhora da Conceição Aparecida, no século 18.
Durante a caminhada, os policiais organizaram o fluxo de veículos nas proximidades do cortejo. A mobilidade das motocicletas permitiu acompanhar o deslocamento dos participantes e contribuir para a segurança ao longo do trajeto.
A operação contou também com a participação da Polícia Militar, da Guarda Civil Municipal de Aparecida e dos agentes de segurança da Basílica. As equipes trabalharam de forma integrada para garantir a proteção dos milhares de fiéis que participaram da procissão.
A ação fez parte da estrutura de segurança mobilizada para acompanhar as atividades religiosas em Aparecida, que recebe milhares de devotos ao longo do ano, especialmente durante as celebrações dedicadas à padroeira do Brasil.