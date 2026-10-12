A P (Polícia Rodoviária Federal) contabilizou 53.332 romeiros no ponto de contagem de Moreira César, em Pindamonhangaba, até as 11h40 desta segunda-feira (12), Dia de Nossa Senhora Aparecida.

O número, registrado desde 1º de outubro, supera a estimativa inicial de mais de 40 mil peregrinos durante o período de maior movimento rumo ao Santuário Nacional, em Aparecida.

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