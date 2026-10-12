12 de outubro de 2026
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
DIA DA PADROEIRA

PRF registra mais de 53 mil romeiros a caminho de Aparecida

Por Jesse Nascimento | Aparecida
| Tempo de leitura: 2 min
Facebook Whatsapp Twitter
Jesse Nascimento

A P (Polícia Rodoviária Federal) contabilizou 53.332 romeiros no ponto de contagem de Moreira César, em Pindamonhangaba, até as 11h40 desta segunda-feira (12), Dia de Nossa Senhora Aparecida.

O número, registrado desde 1º de outubro, supera a estimativa inicial de mais de 40 mil peregrinos durante o período de maior movimento rumo ao Santuário Nacional, em Aparecida.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

A contagem ainda é parcial. Grupos de fiéis continuavam caminhando pela Via Dutra e poderiam passar pelo ponto ao longo desta segunda-feira, ampliando o total de pedestres registrados pela PRF.

Número de romeiros cresce mais de 57% em um dia

O fluxo de peregrinos aumentou significativamente durante o fim de semana. No sábado (10), às 9h25, o contador de Moreira César registrava 12.379 pessoas. No domingo (11), às 9h11, o número havia subido para 33.868.

Até as 11h40 desta segunda-feira, o total chegou a 53.332 romeiros. Foram 19.464 registros a mais em relação à contagem de domingo, um crescimento de aproximadamente 57% entre os levantamentos.

Desde a manhã de sábado, mais de 40 mil pedestres passaram pelo ponto de contagem em cerca de 50 horas, evidenciando a intensificação da peregrinação na reta final até Aparecida.

Contagem supera previsão de 40 mil peregrinos

A expectativa divulgada antes do período de maior movimento era de que mais de 40 mil romeiros percorressem o trajeto até o dia 12 de outubro.

O registro da PRF em Moreira César já ultrapassou essa projeção. A comparação, porém, exige uma ressalva: a estimativa inicial se referia ao movimento esperado durante o período da peregrinação, enquanto o dado divulgado pela corporação corresponde aos pedestres contabilizados em um ponto específico da rodovia desde 1º de outubro.

Por isso, os números não representam necessariamente a mesma base de cálculo.

Moreira César é o último contador antes de Aparecida

O ponto de contagem fica na região do pedágio de Moreira César, em Pindamonhangaba, e é o último informado pela PRF antes da chegada dos romeiros a Aparecida.

A região integra o corredor da Via Dutra utilizado por grupos que partem da Grande São Paulo e de municípios do Vale do Paraíba para cumprir a peregrinação até o Santuário Nacional.

Na sexta-feira (9), milhares de pessoas caminhavam pelos acostamentos da rodovia. No sábado (10), a Via Dutra chegou a registrar 33 quilômetros de congestionamento entre Caçapava e Pindamonhangaba, no sentido de Aparecida.

PRF reforça fiscalização na Via Dutra

A PRF mantém desde 1º de outubro a Operação Santuário Nacional de Aparecida 2026, prevista para terminar em 13 de outubro. A ação conta com reforço de efetivo e fiscalização terrestre, além do uso de drones e helicóptero.

Segundo as informações divulgadas, os drones já flagraram mais de 1.800 irregularidades de trânsito durante a operação, que busca reforçar a segurança nas rodovias utilizadas pelos peregrinos e demais motoristas durante o período de celebrações.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários