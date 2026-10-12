O Vaticano pede a intercessão de Nossa Senhora Aparecida pela saúde do Papa Leão XIV, que será internado nesta terça-feira (13) para passar por uma cirurgia de retirada de um nódulo no pulmão.
A manifestação ocorre neste 12 de outubro, dia em que a Igreja Católica celebra a Padroeira do Brasil, sob o signo da fé e da esperança para milhões de fiéis.
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A mensagem de oração reforça o pedido para que Nossa Senhora acompanhe, fortaleça e proteja o pontífice durante o procedimento cirúrgico e o período de recuperação.
A internação foi confirmada pelo diretor da Sala de Imprensa da Santa Sé, Matteo Bruni. A previsão é que Leão XIV permaneça por aproximadamente uma semana na Policlínica Gemelli, em Roma.
Nódulo foi descoberto em exames de rotina
O próprio Papa Leão XIV anunciou a internação no domingo (11), ao final da oração mariana do Angelus. Segundo Matteo Bruni, o nódulo pulmonar foi identificado durante exames de rotina.
Nesta segunda-feira (12), véspera da internação, o pontífice cumpriu regularmente sua agenda no Vaticano. Houve, porém, alterações nos compromissos previstos para um encontro sobre os dez anos da exortação apostólica Amoris laetitia, documento publicado pelo papa Francisco em 2016.
Nossa Senhora Aparecida
Celebrado em 12 de outubro, o dia de Nossa Senhora da Conceição Aparecida reúne milhões de fiéis em todo o Brasil. A data é marcada por missas, procissões e manifestações de devoção à Padroeira do país.
Neste dia de celebração religiosa, o pedido de intercessão pela saúde do Papa Leão XIV se soma às orações dos católicos pelo sucesso da cirurgia e pela recuperação do pontífice.