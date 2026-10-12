O Vaticano pede a intercessão de Nossa Senhora Aparecida pela saúde do Papa Leão XIV, que será internado nesta terça-feira (13) para passar por uma cirurgia de retirada de um nódulo no pulmão.

A manifestação ocorre neste 12 de outubro, dia em que a Igreja Católica celebra a Padroeira do Brasil, sob o signo da fé e da esperança para milhões de fiéis.

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