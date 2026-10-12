A esteticista Luma Mariano Almeida, de 30 anos, luta pela vida após ser esfaqueada em São José dos Campos.
Imagens de câmeras de segurança mostram momentos que antecederam o ataque, ocorrido na tarde de sexta-feira (9), na região leste da cidade. A mulher suspeita do crime, de 34 anos, foi identificada, confessou a autoria à Polícia Civil e acabou liberada neste domingo (11).
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O caso é investigado como tentativa de homicídio pela 3ª Delegacia de Investigações sobre Homicídios da Deic (Departamento Estadual de Investigações Criminais) de São José.
Segundo a Polícia Civil, a suspeita compareceu à unidade especializada após constituir advogado, que entrou em contato com os investigadores para agendar a apresentação. Durante o depoimento formal, ela confessou ter cometido o ataque.
Apesar da confissão, a mulher não foi presa. De acordo com a investigação, ela não estava em situação de flagrante e não havia ordem judicial de prisão.
Imagens mostram ataque contra Luma em SJC
A agressão ocorreu por volta das 16h30 de sexta-feira (9), na rua Doutor João Gomes Batista Neto, no Jardim Paraíso do Sol, região leste de São José.
Conforme o boletim de ocorrência, familiares da vítima conseguiram imagens de câmeras de segurança de uma residência próxima ao local. Os registros mostram uma pessoa desembarcando de um veículo e atacando Luma com diversos golpes.
As imagens foram entregues à Polícia Civil e ajudaram a avançar nas investigações. Segundo a Deic, os policiais identificaram o veículo utilizado na ação e, por meio de técnicas especializadas de investigação, chegaram à suspeita.
Esteticista está internada em estado grave
Após o ataque, Luma foi socorrida e encaminhada ao Pronto-Socorro da Vila Industrial. Segundo o boletim de ocorrência, ela deu entrada inicialmente sem identificação formal e foi reconhecida posteriormente por familiares.
O registro policial informa que a esteticista estava internada em estado grave na UTI (Unidade de Terapia Intensiva), entubada em razão dos ferimentos.
Até a divulgação das informações pela Polícia Civil neste domingo, Luma ainda não havia sido ouvida pelos investigadores.
Familiares relataram possíveis ameaças
O boletim de ocorrência também registra que familiares receberam informações sobre possíveis ameaças contra Luma nos dias anteriores à agressão.
Segundo o relato registrado pela polícia, a vítima foi avisada sobre a situação, mas negou estar em risco.
A eventual relação entre esses relatos e o ataque ainda precisa ser esclarecida no curso da investigação.
Polícia apura motivação do crime
A Polícia Civil informou que as diligências começaram antes mesmo do registro formal da ocorrência e foram intensificadas após o recebimento das imagens de segurança.
Mesmo com a confissão da suspeita, os investigadores continuam apurando as circunstâncias do ataque, a motivação e outros elementos que possam ajudar a esclarecer o crime.
O caso permanece sob responsabilidade da 3ª Delegacia de Investigações sobre Homicídios da Deic de São José e é tratado como tentativa de homicídio.