A esteticista Luma Mariano Almeida, de 30 anos, luta pela vida após ser esfaqueada em São José dos Campos.

Imagens de câmeras de segurança mostram momentos que antecederam o ataque, ocorrido na tarde de sexta-feira (9), na região leste da cidade. A mulher suspeita do crime, de 34 anos, foi identificada, confessou a autoria à Polícia Civil e acabou liberada neste domingo (11).

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