Um homem foi preso em flagrante após agredir violentamente a esposa na frente do filho, no bairro Alto do Bosque, na zona sul de São José dos Campos. Um vídeo da página Olho Vivo do Vale registra as agressões, durante as quais a mulher é arrastada, puxada pelos cabelos e atingida repetidamente.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

A violência ocorreu diante da criança, que presenciou a agressão contra a mãe. As imagens mostram a intensidade do episódio, que também teria provocado uma lesão no próprio agressor, com deslocamento do ombro.