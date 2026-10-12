Um homem foi preso em flagrante após agredir violentamente a esposa na frente do filho, no bairro Alto do Bosque, na zona sul de São José dos Campos. Um vídeo da página Olho Vivo do Vale registra as agressões, durante as quais a mulher é arrastada, puxada pelos cabelos e atingida repetidamente.
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A violência ocorreu diante da criança, que presenciou a agressão contra a mãe. As imagens mostram a intensidade do episódio, que também teria provocado uma lesão no próprio agressor, com deslocamento do ombro.
Após as agressões, o homem procurou atendimento médico e acabou preso em flagrante.
A prisão em flagrante deverá ser submetida à análise judicial, conforme os procedimentos legais. A avaliação das circunstâncias da agressão, das provas disponíveis e dos riscos à vítima é fundamental para a definição das medidas cabíveis.
A vítima e a criança também precisam de proteção e acolhimento diante da violência registrada.
Violência contra a mulher
Casos de violência doméstica podem ser denunciados pelo telefone 180, Central de Atendimento à Mulher. Em situações de emergência, a Polícia Militar pode ser acionada pelo 190.