A volta do feriado de Nossa Senhora Aparecida já provoca tráfego intenso na Via Dutra nesta segunda-feira (12).

Em Pindamonhangaba, no sentido São Paulo, a lentidão se estende por cerca de 13 quilômetros, entre os km 86 e 99, na região da praça de pedágio de Moreira César. Já em Taubaté, no sentido Rio de Janeiro, são aproximadamente quatro quilômetros de tráfego carregado, entre os km 105 e 109.

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