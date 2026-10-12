A volta do feriado de Nossa Senhora Aparecida já provoca tráfego intenso na Via Dutra nesta segunda-feira (12).
Em Pindamonhangaba, no sentido São Paulo, a lentidão se estende por cerca de 13 quilômetros, entre os km 86 e 99, na região da praça de pedágio de Moreira César. Já em Taubaté, no sentido Rio de Janeiro, são aproximadamente quatro quilômetros de tráfego carregado, entre os km 105 e 109.
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As duas ocorrências somam cerca de 17 quilômetros de trechos com tráfego intenso na rodovia. Em Taubaté, um engavetamento envolvendo três carros e uma motocicleta deixou duas pessoas com ferimentos leves, segundo informações da PRF (Polícia Rodoviária Federal.
As vítimas são o garupa da moto e um passageiro de um carro de passeio.
Até o momento, as informações indicam lentidão nos trechos, sem confirmação de interdição da rodovia.
Dutra tem 13 km de lentidão em Pindamonhangaba
O trecho mais carregado fica em Pindamonhangaba, no sentido São Paulo, entre os quilômetros 86 e 99. A lentidão atinge a região da praça de pedágio de Moreira César, por onde passam motoristas que retornam à capital paulista após o feriado prolongado.
A região também concentrou a passagem de peregrinos que seguiram a pé para Aparecida durante os últimos dias. Até a manhã de domingo (11), a PRF havia contabilizado 33.868 romeiros no ponto de contagem de Moreira César.
Com o encerramento do feriado, o fluxo de veículos se intensifica na direção de São Paulo, exigindo atenção redobrada dos motoristas que trafegam pela rodovia.
Acidente provoca lentidão em Taubaté
No sentido Rio de Janeiro, a lentidão se concentra em Taubaté, entre os quilômetros 105 e 109, em um trecho de aproximadamente quatro quilômetros.
Segundo a PRF, um engavetamento envolvendo três carros e uma motocicleta deixou duas pessoas com ferimentos leves. As vítimas são o passageiro que estava na garupa da moto e um ocupante de um carro de passeio.
O trecho de Taubaté é independente da lentidão registrada em Pindamonhangaba. Motoristas que seguem pela Dutra em qualquer um dos sentidos devem considerar possíveis atrasos no deslocamento.
Dutra deve receber quase 294 mil veículos nesta segunda
A RioSP, concessionária responsável pela administração da Via Dutra, estima que 293.976 veículos circulem pela rodovia nesta segunda-feira (12), durante a operação de retorno do feriado de Nossa Senhora Aparecida.
Para terça-feira (13), a previsão também é de movimento elevado, com aproximadamente 283.413 veículos. Ao longo de todo o feriado, a concessionária estima que cerca de 1,45 milhão de veículos utilizem a rodovia.
Diante do aumento do fluxo, a orientação é reduzir a velocidade, manter distância segura do veículo à frente e evitar mudanças bruscas de faixa. A concessionária também recomenda que os motoristas não utilizem o acostamento para tentar escapar da lentidão.